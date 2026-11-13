Aria Vega hace historia con su primer Latin Grammy

La artista Aria Vega gana su primer Latin Grammy en la categoría de 'Mejor nuevo artista' durante la edición 2026. La victoria representa un hito destacado para la carrera de la cantante, quien es descrita como orgullo barranquillero en las publicaciones recientes.

La cobertura de medios como Caracol TV, Emisora Atlántico 1070 AM, Caracol Radio, Billboard y ELHERALDO.CO destaca el triunfo histórico y señala una frase atribuida a la ganadora sobre los sueños y el miedo. Los reportes coinciden en el reconocimiento obtenido, aunque la información disponible se limita al anuncio del galardón en dicha categoría.

Los detalles adicionales sobre la ceremonia, otras nominaciones o las repercusiones a largo plazo para su carrera no figuran en las noticias analizadas. La cobertura actual tampoco especifica las reacciones de otros participantes o los planes futuros de la artista tras recibir el premio.