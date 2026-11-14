Valentina Ferrer sorprendió con inesperada declaración tras su separación de J Balvin: “Pueden ser libres”

Los seguidores e interesados en el mundo del espectáculo reaccionan ante la inesperada aparición y las declaraciones públicas de Valentina Ferrer sobre su separación de J Balvin durante la alfombra roja de los Latin Grammy 2026. La cobertura de medios como Revista Semana, Milenio, Quién, Contramuro y Univision detalla que la modelo abordó cómo enfrenta la ruptura, reaccionó a una supuesta infidelidad del artista colombiano y envió un mensaje inspirador a las mujeres infelices en sus relaciones, señalando que "pueden ser libres".

Las publicaciones registran su paso por el evento y plantean la interrogante sobre un posible encuentro con J Balvin en la ceremonia, mientras la información disponible se limita a lo expresado por Ferrer ante las cámaras.