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Valentina Ferrer sorprendió con inesperada declaración tras su separación de J Balvin: “Pueden ser libres”

Valentina Ferrer reaparece en los Latin Grammy tras su separación de J Balvin y deja declaraciones inesperadas.

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La cobertura señala que habló de cómo enfrenta la ruptura, reaccionó a una supuesta infidelidad y expresó la frase "pueden ser libres".

La cobertura señala que habló de cómo enfrenta la ruptura, reaccionó a una supuesta infidelidad y expresó la frase "pueden ser libres".

¿Dónde ocurrieron las declaraciones de Valentina Ferrer?

Las declaraciones se dieron durante su paso por la alfombra roja de los Latin Grammy 2026.

¿Qué medios informaron sobre la situación?

Medios como Revista Semana, Milenio, Quién, Contramuro y Univision han reportado sobre el tema.

El resumen

Los seguidores e interesados en el mundo del espectáculo reaccionan ante la inesperada aparición y las declaraciones públicas de Valentina Ferrer sobre su separación de J Balvin durante la alfombra roja de los Latin Grammy 2026. La cobertura de medios como Revista Semana, Milenio, Quién, Contramuro y Univision detalla que la modelo abordó cómo enfrenta la ruptura, reaccionó a una supuesta infidelidad del artista colombiano y envió un mensaje inspirador a las mujeres infelices en sus relaciones, señalando que &quot;pueden ser libres&quot;.

Las publicaciones registran su paso por el evento y plantean la interrogante sobre un posible encuentro con J Balvin en la ceremonia, mientras la información disponible se limita a lo expresado por Ferrer ante las cámaras.

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