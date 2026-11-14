Condenan a Wilfrido Vargas a pagar RD$14 millones a músico por coautoría de “El baile del perrito”
Una condena judicial ordena a Wilfrido Vargas pagar RD$ 14 millones por la coautoría del éxito musical El baile del perrito.
- Clave informativa: Condenan a Wilfrido Vargas a pagar RD$14 millones a músico por coautoría de “El baile del perrito”
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Respuestas rápidas
¿Cuál es el monto total de la condena impuesta a Wilfrido Vargas?
La condena asciende a 14 millones de pesos dominicanos (RD$ 14 millones).
¿A qué obra musical corresponde la disputa por derechos de autor?
La demanda judicial gira en torno a la coautoría del tema conocido como "El baile del perrito".
¿Qué elementos utilizó la jueza para emitir el fallo?
La magistrada se apoyó en testimonios ofrecidos durante el proceso y en un viejo casete presentado como prueba.
El resumen
Un monto de RD$ 14 millones fue fijado por la justicia para ser pagado por Wilfrido Vargas a un músico reconocido como coautor del tema musical El baile del perrito, de acuerdo con la información difundida por diversos medios nacionales como Acento, El Nacional, El Nuevo Diario, Diario Libre y Listín Diario. Para dictar la sentencia de derechos de autor, la jueza a cargo fundamentó su decisión apoyándose en testimonios presentados en el proceso y en la evidencia de un viejo casete, elementos que permitieron establecer el reconocimiento legal de la coautoría reclamada por el músico.
Los detalles sobre la ejecución inmediata de este pago o las posibles acciones legales de apelación por parte del artista y su defensa no fueron especificados en los reportes disponibles hasta el momento.
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Cobertura (7)
- Condenan a Wilfrido Vargas a pagar RD$14 millones por derechos de autor de "El baile del perrito" El Nacional — La voz de todos · hace 3 h
- 35 años después, Wilfrido Vargas tendrá que pagar RD$14 millones por “El baile del perrito” N Digital · hace 3 h
- Wilfrido Vargas deberá pagar RD$ 14 millones a músico reconocido como coautor de “El baile del perrito” Acento · hace 3 h
- Condenan a Wilfrido Vargas a pagar RD$14 millones por derechos de autor El Nacional — La voz de todos · hace 3 h
- Condenan a Wilfrido Vargas a pagar RD$14 millones por derechos de autor de “El baile del perrito” El Nuevo Diario · hace 3 h
- Jueza se apoyó en testimonios y viejo casete para condenar a Wilfrido Vargas a pagar RD$14 millones Diario Libre · hace 3 h
- Condenan a Wilfrido Vargas a pagar RD$14 millones a músico por coautoría de “El baile del perrito” Listín Diario · hace 3 h
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