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Condenan a Wilfrido Vargas a pagar RD$14 millones a músico por coautoría de “El baile del perrito”

Una condena judicial ordena a Wilfrido Vargas pagar RD$ 14 millones por la coautoría del éxito musical El baile del perrito.

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  • Clave informativa: Condenan a Wilfrido Vargas a pagar RD$14 millones a músico por coautoría de “El baile del perrito”
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Respuestas rápidas

¿Cuál es el monto total de la condena impuesta a Wilfrido Vargas?

La condena asciende a 14 millones de pesos dominicanos (RD$ 14 millones).

¿A qué obra musical corresponde la disputa por derechos de autor?

La demanda judicial gira en torno a la coautoría del tema conocido como "El baile del perrito".

¿Qué elementos utilizó la jueza para emitir el fallo?

La magistrada se apoyó en testimonios ofrecidos durante el proceso y en un viejo casete presentado como prueba.

El resumen

Un monto de RD$ 14 millones fue fijado por la justicia para ser pagado por Wilfrido Vargas a un músico reconocido como coautor del tema musical El baile del perrito, de acuerdo con la información difundida por diversos medios nacionales como Acento, El Nacional, El Nuevo Diario, Diario Libre y Listín Diario. Para dictar la sentencia de derechos de autor, la jueza a cargo fundamentó su decisión apoyándose en testimonios presentados en el proceso y en la evidencia de un viejo casete, elementos que permitieron establecer el reconocimiento legal de la coautoría reclamada por el músico.

Los detalles sobre la ejecución inmediata de este pago o las posibles acciones legales de apelación por parte del artista y su defensa no fueron especificados en los reportes disponibles hasta el momento.

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Wilfrido Vargas El baile del perrito Derechos de autor Música República Dominicana

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