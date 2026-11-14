Condenan a Wilfrido Vargas a pagar RD$14 millones a músico por coautoría de “El baile del perrito”

Un monto de RD$ 14 millones fue fijado por la justicia para ser pagado por Wilfrido Vargas a un músico reconocido como coautor del tema musical El baile del perrito, de acuerdo con la información difundida por diversos medios nacionales como Acento, El Nacional, El Nuevo Diario, Diario Libre y Listín Diario. Para dictar la sentencia de derechos de autor, la jueza a cargo fundamentó su decisión apoyándose en testimonios presentados en el proceso y en la evidencia de un viejo casete, elementos que permitieron establecer el reconocimiento legal de la coautoría reclamada por el músico.

Los detalles sobre la ejecución inmediata de este pago o las posibles acciones legales de apelación por parte del artista y su defensa no fueron especificados en los reportes disponibles hasta el momento.