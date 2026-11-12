Daddy Yankee dedica histórico reconocimiento a quienes levantaron el reguetón desde los caseríos
Daddy Yankee recibe un homenaje histórico en la antesala de los Grammy Latinos 2026.
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Respuestas rápidas
¿Qué galardón recibió Daddy Yankee?
Fue homenajeado como Persona del Año 2026 en la antesala de los Grammy Latinos.
¿Quiénes participaron en el homenaje?
Artistas como Natalia Jiménez, Jorge Drexler, Dante Spinetta y Tito Nieves celebraron al reguetonero.
¿ A quién dedicó el reconocimiento el artista?
Daddy Yankee dedicó el reconocimiento a quienes levantaron el reguetón desde los caseríos.
El resumen
El reguetonero Daddy Yankee fue homenajeado en la gala Persona del Año 2026, un evento celebrado en la antesala de los Grammy Latinos que reunió a figuras de la música para reconocer su trayectoria. Durante la ceremonia, el artista expresó que no podía creer todo lo que había construido y señaló que el talento abre la puerta, pero el carácter mantiene adentro del juego.
La cobertura de medios como France 24, Los Angeles Times, Billboard, AP News y Primera Hora detalla que el reconocimiento especial incluyó dedicatorias a quienes levantaron el género desde los caseríos. En el evento participaron artistas como Natalia Jiménez, Jorge Drexler, Dante Spinetta y Tito Nieves.
Las publicaciones no especifican detalles adicionales sobre futuras presentaciones o la programación completa de la ceremonia de los Grammy Latinos, por lo que la cobertura actual se limita al desarrollo del homenaje al artista.
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Cobertura (5)
- El reguetonero Daddy Yankee es homenajeado en la antesala de los Grammy Latinos France 24 · hace 6 h
- LATIN GRAMMY 2026. Natalia Jiménez, Jorge Drexler, Dante Spinetta, Tito Nieves y más celebran a Daddy Yankee Los Angeles Times · hace 6 h
- En la gala Persona del Año 2026 en honor a Daddy Yankee: ‘No pude creer todo lo que yo había construido’ Billboard · hace 6 h
- Daddy Yankee: “El talento te abre la puerta, pero el carácter te mantiene adentro del juego” AP News · hace 6 h
- Daddy Yankee dedica histórico reconocimiento a quienes levantaron el reguetón desde los caseríos Primera Hora · hace 6 h
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