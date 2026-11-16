Escándalo en una final Sub 20 de fútbol femenino: piñas, patadas y empujones, y denuncias entre Ferroviária y Corinthians

Una violenta batalla campal empañó la final del Paulistao Sub 20 de fútbol femenino entre Ferroviária y Corinthians.

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Medios como TyC Sports, Olé, LatinUS, Infobae y La Nación difundieron registros audiovisuales donde se observa la gresca, destacando que una jugadora dejó a dos rivales noqueadas y mencionando denuncias cruzadas entre ambas instituciones deportivas involucradas en el incidente. La cobertura periodística actual se centra en la difusión de las imágenes del enfrentamiento y las acusaciones mutuas entre los clubes, sin especificar aún sanciones disciplinarias o medidas formales por parte de las autoridades del fútbol brasileño.

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Esta historia apareció primero en la cobertura en 🇧🇷 Portugues — 12.2 horas antes de que Tiempo Antena la detectara en las noticias en Espanol.

🇪🇸 Espanol 16 nov, 07:09 UTC 🇧🇷 Portugues 15 nov, 18:58 UTC · ESPN Brasil

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