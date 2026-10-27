Este es el presidente que decidió no felicitar a Lula da Silva tras su triunfo en la segunda vuelta en Brasil

El gobierno argentino confirmó que no emitirá ningún comunicado ni felicitará a Luiz Inácio Lula da Silva por su triunfo en la segunda vuelta en Brasil, según informan medios como Infobae, El País, La Nación, Clarín y Revista Semana. Esta postura marca un distanciamiento oficial y eleva la tensión diplomática entre ambas naciones sudamericanas, luego de que el presidente argentino hubiera realizado campaña previa en favor de Jair Bolsonaro.

La cobertura periodística detalla que la administración actual evita reconocer la reelección del mandatario brasileño, un hecho que profundiza las diferencias ideológicas entre los gobiernos de ambos países vecinos. Paralelamente, la atención mediática también incluye repercusiones culturales en torno a gestos públicos del mandatario argentino desde el balcón de la Casa Rosada vinculados a un meme viral.

Los reportes actuales no especifican si existirá alguna comunicación formal futura entre ambas cancillerías ni detallan medidas diplomáticas adicionales derivadas de esta falta de salutación oficial.