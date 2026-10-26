Flávio Bolsonaro dice que fue notificado para entregar sus pasaportes y que no puede salir de Brasil
La Justicia de Brasil prohíbe salir del país a Flávio Bolsonaro y le ordena entregar sus pasaportes en medio de una investigación.
- Clave informativa: Flávio Bolsonaro dice que fue notificado para entregar sus pasaportes y que no puede salir de Brasil
- Punto central: La Justicia de Brasil prohíbe salir del país a Flávio Bolsonaro y le ordena entregar sus pasaportes en medio de una investigación.
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El resumen
Tras una derrota electoral frente a Lula informada por medios como Clarín, la Justicia de Brasil impuso una prohibición de salida del país a Flávio Bolsonaro en el marco de una investigación por blanqueo de capitales, según detallan Infobae y CNN en Español. Posteriormente, el propio afectado denunció públicamente que el Supremo y un juez le han notificado la orden de entregar sus pasaportes, tal como recogen coberturas de El Universo, ABC, El Mundo y Hoy Digital.
En este contexto, Flávio Bolsonaro anunció que liderará la oposición a Lula bajo la consigna de seguir luchando por Brasil, mientras la situación procesal derivada de la investigación judicial continúa su curso sin que la cobertura especule sobre los próximos pasos legales.
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Cobertura (7)
- “Vamos a seguir luchando por nuestro Brasil”: Flávio Bolsonaro anuncia que liderará la oposición a Lula El Universo · hace 11 h
- Flávio Bolsonaro denuncia que el Supremo le ha retirado el pasaporte ABC · hace 11 h
- La Justicia de Brasil le prohibió salir del país a Flavio Bolsonaro por una investigación de blanqueo de capitales Infobae · hace 11 h
- Flávio Bolsonaro dice que un juez le ha pedido entregar su pasaporte El Mundo · hace 11 h
- Flávio Bolsonaro dice que fue notificado para entregar sus pasaportes y que no puede salir de Brasil CNN en Español · hace 11 h
- Tras la derrota frente a Lula, la Justicia le prohibió salir del país a Flávio Bolsonaro Clarin.com · hace 11 h
- Flávio Bolsonaro dice que el juez le ha pedido entregar su pasaporte Hoy Digital · hace 11 h
Respuestas rápidas
¿Qué medida judicial afecta a Flávio Bolsonaro?
La Justicia de Brasil le prohibió salir del país y le ordenó la entrega de sus pasaportes.
¿Cuál es el motivo de la investigación?
Los reportes señalan que la investigación está relacionada con un caso de blanqueo de capitales.
¿Qué postura adoptó tras la notificación?
Flávio Bolsonaro anunció que liderará la oposición al gobierno de Lula.
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