Flávio Bolsonaro dice que fue notificado para entregar sus pasaportes y que no puede salir de Brasil

Tras una derrota electoral frente a Lula informada por medios como Clarín, la Justicia de Brasil impuso una prohibición de salida del país a Flávio Bolsonaro en el marco de una investigación por blanqueo de capitales, según detallan Infobae y CNN en Español. Posteriormente, el propio afectado denunció públicamente que el Supremo y un juez le han notificado la orden de entregar sus pasaportes, tal como recogen coberturas de El Universo, ABC, El Mundo y Hoy Digital.

En este contexto, Flávio Bolsonaro anunció que liderará la oposición a Lula bajo la consigna de seguir luchando por Brasil, mientras la situación procesal derivada de la investigación judicial continúa su curso sin que la cobertura especule sobre los próximos pasos legales.