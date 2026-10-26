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Flávio Bolsonaro dice que fue notificado para entregar sus pasaportes y que no puede salir de Brasil

La Justicia de Brasil prohíbe salir del país a Flávio Bolsonaro y le ordena entregar sus pasaportes en medio de una investigación.

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  • Clave informativa: Flávio Bolsonaro dice que fue notificado para entregar sus pasaportes y que no puede salir de Brasil
  • Punto central: La Justicia de Brasil prohíbe salir del país a Flávio Bolsonaro y le ordena entregar sus pasaportes en medio de una investigación.
  • Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 23 calculada a partir de 7 fuentes informativas y 7 artículos verificados.
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El resumen

Tras una derrota electoral frente a Lula informada por medios como Clarín, la Justicia de Brasil impuso una prohibición de salida del país a Flávio Bolsonaro en el marco de una investigación por blanqueo de capitales, según detallan Infobae y CNN en Español. Posteriormente, el propio afectado denunció públicamente que el Supremo y un juez le han notificado la orden de entregar sus pasaportes, tal como recogen coberturas de El Universo, ABC, El Mundo y Hoy Digital.

En este contexto, Flávio Bolsonaro anunció que liderará la oposición a Lula bajo la consigna de seguir luchando por Brasil, mientras la situación procesal derivada de la investigación judicial continúa su curso sin que la cobertura especule sobre los próximos pasos legales.

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Cobertura (7)

Respuestas rápidas

¿Qué medida judicial afecta a Flávio Bolsonaro?

La Justicia de Brasil le prohibió salir del país y le ordenó la entrega de sus pasaportes.

¿Cuál es el motivo de la investigación?

Los reportes señalan que la investigación está relacionada con un caso de blanqueo de capitales.

¿Qué postura adoptó tras la notificación?

Flávio Bolsonaro anunció que liderará la oposición al gobierno de Lula.

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