Joana Sanz EXPLOTA contra Dani Alves, su expareja: 'Mejor tarde que nunca'
Joana Sanz rompe su silencio y acusa a Dani Alves de ingratitud tras sus declaraciones religiosas desde prisión.
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Cobertura (5)
- Así se refugia Joana Sanz en su hija en medio de la tormenta mediática por su separación de Dani Alves La Vanguardia · hace 4 h
- Joana Sanz asegura que pagó cuentas y deudas de Dani Alves mientras estuvo preso López-Dóriga Digital · hace 4 h
- La pareja de Dani Alves confirmó que se separó por su nueva vida como predicador: “Cuanto más veo lo que hace, más me alejo de eso” Infobae · hace 4 h
- Joana Sanz estalla contra Dani Alves tras afirmar que todos le abandonaron menos Dios: “Te visité a pesar de caerme encima el mundo entero” EL PAÍS · hace 4 h
- Joana Sanz EXPLOTA contra Dani Alves, su expareja: 'Mejor tarde que nunca' Mediotiempo · hace 4 h
El resumen
El 16 de noviembre de 2026, la modelo Joana Sanz respondió públicamente a las recientes afirmaciones de su expareja, el exfutbolista Dani Alves, quien aseguró que todos le abandonaron durante su encarcelamiento salvo Dios. Sanz replicó con dureza en redes sociales: "Te visité a pesar de caerme encima el mundo entero", desmintiendo así la narrativa de abandono total.
La cobertura de EL PAÍS, La Vanguardia, Infobae, Mediotiempo y López-Dóriga Digital recoge que Sanz también confirmó que la separación definitiva se debió al giro de Alves hacia una vida como predicador religioso: "Cuanto más veo lo que hace, más me alejo de eso". Además, según López-Dóriga Digital, la modelo aseguró haber pagado cuentas y deudas del exjugador mientras este estaba preso.
La disputa se mantiene en el ámbito público y mediático; no se han anunciado acciones legales nuevas derivadas de estos intercambios. La atención sigue centrada en la evolución del proceso judicial de Alves y en cómo afecta la exposición pública a su hija, en cuyo refugio se centra Sanz según La Vanguardia.
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Respuestas rápidas
¿Qué detonó la reacción de Joana Sanz?
Las declaraciones de Dani Alves afirmando que todos le abandonaron en prisión salvo Dios, lo que ella desmintió diciendo que lo visitó pese a sus propios problemas.
¿Cuál fue el motivo de la separación según Sanz?
El cambio de Alves hacia una vida como predicador religioso, que ella rechaza: "Cuanto más veo lo que hace, más me alejo de eso".
¿Hay nuevas acciones legales por estas declaraciones?
La cobertura no menciona nuevas demandas o procedimientos legales derivados de este cruce público.
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