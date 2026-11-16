El 16 de noviembre de 2026, la modelo Joana Sanz respondió públicamente a las recientes afirmaciones de su expareja, el exfutbolista Dani Alves, quien aseguró que todos le abandonaron durante su encarcelamiento salvo Dios. Sanz replicó con dureza en redes sociales: "Te visité a pesar de caerme encima el mundo entero", desmintiendo así la narrativa de abandono total.

La cobertura de EL PAÍS, La Vanguardia, Infobae, Mediotiempo y López-Dóriga Digital recoge que Sanz también confirmó que la separación definitiva se debió al giro de Alves hacia una vida como predicador religioso: "Cuanto más veo lo que hace, más me alejo de eso". Además, según López-Dóriga Digital, la modelo aseguró haber pagado cuentas y deudas del exjugador mientras este estaba preso.

La disputa se mantiene en el ámbito público y mediático; no se han anunciado acciones legales nuevas derivadas de estos intercambios. La atención sigue centrada en la evolución del proceso judicial de Alves y en cómo afecta la exposición pública a su hija, en cuyo refugio se centra Sanz según La Vanguardia.