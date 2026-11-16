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Lukaku se retira de la Selección de Bélgica; así se despidió el histórico delantero

El máximo goleador histórico de Bélgica sorprende al anunciar su retirada definitiva de la selección nacional.

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El resumen

Un récord de noventa y cuatro goles deja tras de sí Romelu Lukaku al confirmar su salida oficial del combinado belga, marcando el fin de una era para el fútbol de su país. La noticia generó reacciones inmediatas en el ámbito deportivo, con figuras como Mark Van Bommel encabezando los homenajes públicos dedicados al delantero histórico.

Medios internacionales y especializados como TUDN, Yahoo, Sports Illustrated, AP News y Récord informaron sobre la despedida del atacante, destacando su estatus de leyenda y goleador insustituible en la escuadra nacional. Las coberturas se centraron en el impacto de su partida y en los mensajes de reconocimiento emitidos tras el anuncio.

La cobertura actual no especifica los motivos concretos que llevaron al jugador a tomar esta decisión ni detalla los pasos a seguir por parte de la federación belga para suplir su baja en el terreno de juego.

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Cobertura (6)

Respuestas rápidas

¿Cuántos goles anotó Romelu Lukaku con Bélgica?

La cobertura señala que acumuló un récord de noventa y cuatro goles.

¿Quiénes han reaccionado a su retirada?

Mark Van Bommel encabeza los homenajes públicos mencionados en los reportes.

¿Qué medios cubren la noticia?

TUDN, Yahoo, Sports Illustrated, AP News y Récord informaron sobre el suceso.

Velocidad

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