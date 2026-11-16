Un récord de noventa y cuatro goles deja tras de sí Romelu Lukaku al confirmar su salida oficial del combinado belga, marcando el fin de una era para el fútbol de su país. La noticia generó reacciones inmediatas en el ámbito deportivo, con figuras como Mark Van Bommel encabezando los homenajes públicos dedicados al delantero histórico.

Medios internacionales y especializados como TUDN, Yahoo, Sports Illustrated, AP News y Récord informaron sobre la despedida del atacante, destacando su estatus de leyenda y goleador insustituible en la escuadra nacional. Las coberturas se centraron en el impacto de su partida y en los mensajes de reconocimiento emitidos tras el anuncio.

La cobertura actual no especifica los motivos concretos que llevaron al jugador a tomar esta decisión ni detalla los pasos a seguir por parte de la federación belga para suplir su baja en el terreno de juego.