La selección de Italia quedó eliminada de la Liga de Naciones tras sufrir una derrota por 4-1 frente a Bélgica, resultado que también aseguró el avance de la escuadra belga a los cuartos de final del torneo. La caída de la escuadra italiana, descrita como un colapso y una agravante para la situación de Gianluigi Donnarumma, se concretó tras una remontada en el marcador que reflejó el marcador final de cuatro goles a uno, según detallan los reportes de medios como Diario AS, France 24 y Telemundo.

La cobertura actual registra los detalles del marcador, el avance de Bélgica y la eliminación italiana, mientras que las publicaciones futuras deberán aclarar el impacto de este resultado en el futuro del equipo dirigido y los siguientes cruces del torneo.