Italia sufre romontada de Bélgica y queda eliminada de la Nations League
Italia queda eliminada de la Nations League tras sufrir una contundente derrota y remontada ante Bélgica.
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El resumen
La selección de Italia quedó eliminada de la Liga de Naciones tras sufrir una derrota por 4-1 frente a Bélgica, resultado que también aseguró el avance de la escuadra belga a los cuartos de final del torneo. La caída de la escuadra italiana, descrita como un colapso y una agravante para la situación de Gianluigi Donnarumma, se concretó tras una remontada en el marcador que reflejó el marcador final de cuatro goles a uno, según detallan los reportes de medios como Diario AS, France 24 y Telemundo.
La cobertura actual registra los detalles del marcador, el avance de Bélgica y la eliminación italiana, mientras que las publicaciones futuras deberán aclarar el impacto de este resultado en el futuro del equipo dirigido y los siguientes cruces del torneo.
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Respuestas rápidas
¿Cuál fue el resultado del partido entre Bélgica e Italia?
Bélgica venció a Italia con un marcador de 4-1.
¿Qué implicó este resultado para Italia?
Italia quedó eliminada de la Liga de Naciones.
¿A qué instancia avanzó Bélgica?
Bélgica avanzó a los cuartos de final de la Liga de Naciones.
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