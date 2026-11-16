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Italia sufre romontada de Bélgica y queda eliminada de la Nations League

Italia queda eliminada de la Nations League tras sufrir una contundente derrota y remontada ante Bélgica.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Deportes · En aumento
  • Clave informativa: Italia sufre romontada de Bélgica y queda eliminada de la Nations League
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Cobertura (7)

🌍 Propagación entre idiomas

Esta historia apareció primero en la cobertura en 🇮🇹 Italiano2.6 horas antes de que Tiempo Antena la detectara en las noticias en Espanol.

🇪🇸 Espanol 16 nov, 01:09 UTC
🇮🇹 Italiano 15 nov, 22:34 UTC · Sky Sport

Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.

El resumen

La selección de Italia quedó eliminada de la Liga de Naciones tras sufrir una derrota por 4-1 frente a Bélgica, resultado que también aseguró el avance de la escuadra belga a los cuartos de final del torneo. La caída de la escuadra italiana, descrita como un colapso y una agravante para la situación de Gianluigi Donnarumma, se concretó tras una remontada en el marcador que reflejó el marcador final de cuatro goles a uno, según detallan los reportes de medios como Diario AS, France 24 y Telemundo.

La cobertura actual registra los detalles del marcador, el avance de Bélgica y la eliminación italiana, mientras que las publicaciones futuras deberán aclarar el impacto de este resultado en el futuro del equipo dirigido y los siguientes cruces del torneo.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado ahora mismo.

Respuestas rápidas

¿Cuál fue el resultado del partido entre Bélgica e Italia?

Bélgica venció a Italia con un marcador de 4-1.

¿Qué implicó este resultado para Italia?

Italia quedó eliminada de la Liga de Naciones.

¿A qué instancia avanzó Bélgica?

Bélgica avanzó a los cuartos de final de la Liga de Naciones.

Velocidad

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Temas

Italia Bélgica Nations League Gianluigi Donnarumma

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