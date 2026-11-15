Las reacciones en el ámbito deportivo comenzaron cuando Zbigniew Boniek, vicepresidente de la UEFA, afirmó públicamente que «Guardiola mató el fútbol». Esta declaración inicial, difundida por diversos medios especializados como MARCA, marca usa y Qué.es, generó un intenso revuelo al señalar de manera directa al entrenador y abrir paralelismos en la discusión sobre el juego.

Tras estas palabras, la cobertura mediática se amplió rápidamente para recoger matices sobre la postura de Boniek, quien posteriormente argumentó que el deporte necesita una mayor vocación ofensiva. Portales como KarloBag.eu y Yahoo señalaron cómo la crítica del dirigente europeo también reavivó la clásica comparativa histórica entre figuras como Maradona y Messi.

En la actualidad, la polémica se mantiene vigente en la agenda informativa internacional a través de múltiples publicaciones que replican la frase y debaten sobre el impacto táctico del técnico en el fútbol contemporáneo, sin que hasta el momento se hayan registrado réplicas oficiales por parte del aludido.