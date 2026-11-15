Cruzeiro va a hacer el negocio de su vida y le pone un precio de superestrella a Keny Arroyo (FOTO)

Medios como Machala Móvil, Yahoo y futbolecuador.com detallan que entre los clubes europeos interesados se encuentran Roma y Benfica, siendo este último el que muestra un interés total de cara al próximo mercado de fichajes. La cobertura no especifica las cifras exactas del precio fijado por el Cruzeiro ni los detalles de una posible negociación formal entre las instituciones involucradas.