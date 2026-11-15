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Cruzeiro va a hacer el negocio de su vida y le pone un precio de superestrella a Keny Arroyo (FOTO)

El Cruzeiro ha fijado un precio elevado a Keny Arroyo tras despertar el interés de clubes europeos para el próximo mercado.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Deportes · En su punto
  • Clave informativa: Cruzeiro va a hacer el negocio de su vida y le pone un precio de superestrella a Keny Arroyo (FOTO)
  • Punto central: El Cruzeiro ha fijado un precio elevado a Keny Arroyo tras despertar el interés de clubes europeos para el próximo mercado.
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El resumen

Medios como Machala Móvil, Yahoo y futbolecuador.com detallan que entre los clubes europeos interesados se encuentran Roma y Benfica, siendo este último el que muestra un interés total de cara al próximo mercado de fichajes. La cobertura no especifica las cifras exactas del precio fijado por el Cruzeiro ni los detalles de una posible negociación formal entre las instituciones involucradas.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (67% respaldado) Actualizado ahora mismo.

Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Qué equipo europeo muestra interés en Keny Arroyo?

Los reportes señalan a la Roma y al Benfica como los clubes interesados.

¿Cuál es la situación actual de Keny Arroyo en su club?

El jugador viene de una temporada de crecimiento en el Cruzeiro, institución que le ha fijado un precio elevado.

¿Para qué periodo se prevé el interés de los clubes?

El Benfica muestra su interés enfocado en el próximo mercado de fichajes.

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Keny Arroyo Cruzeiro Benfica Roma Fútbol

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