Cruzeiro va a hacer el negocio de su vida y le pone un precio de superestrella a Keny Arroyo (FOTO)
El Cruzeiro ha fijado un precio elevado a Keny Arroyo tras despertar el interés de clubes europeos para el próximo mercado.
- Clave informativa: Cruzeiro va a hacer el negocio de su vida y le pone un precio de superestrella a Keny Arroyo (FOTO)
- Punto central: El Cruzeiro ha fijado un precio elevado a Keny Arroyo tras despertar el interés de clubes europeos para el próximo mercado.
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El resumen
Medios como Machala Móvil, Yahoo y futbolecuador.com detallan que entre los clubes europeos interesados se encuentran Roma y Benfica, siendo este último el que muestra un interés total de cara al próximo mercado de fichajes. La cobertura no especifica las cifras exactas del precio fijado por el Cruzeiro ni los detalles de una posible negociación formal entre las instituciones involucradas.
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Cobertura (5)
- Keny Arroyo despierta interés en Europa tras una temporada de crecimiento en Cruzeiro - Bendito Fútbol · hace 2 h
- Keny Arroyo despierta el interés de Roma y Benfica y Cruzeiro fija su precio. Machala Móvil · hace 2 h
- Keny Arroyo interesa a dos clubes históricos de Europa Ecuagol · hace 2 h
- Europa vuelve a poner los ojos en Keny Arroyo y el Benfica muestra todo su interés para el próximo mercado (FOTO) Yahoo · hace 2 h
- Cruzeiro va a hacer el negocio de su vida y le pone un precio de superestrella a Keny Arroyo (FOTO) futbolecuador.com · hace 2 h
Respuestas rápidas
¿Qué equipo europeo muestra interés en Keny Arroyo?
Los reportes señalan a la Roma y al Benfica como los clubes interesados.
¿Cuál es la situación actual de Keny Arroyo en su club?
El jugador viene de una temporada de crecimiento en el Cruzeiro, institución que le ha fijado un precio elevado.
¿Para qué periodo se prevé el interés de los clubes?
El Benfica muestra su interés enfocado en el próximo mercado de fichajes.
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