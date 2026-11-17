Fin de una gira llena de fervor: el papa León XIV deja Perú. Estos fueron los hitos de su recorrido por América Latina
El papa León XIV concluye su gira sudamericana dejando una estela de fervor popular y gestos diplomáticos que contrastan con la discreción de su agenda oficial.
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El resumen
El pontífice partió de Perú rumbo a Roma tras recorrer varios países de América Latina en una visita marcada por masivas concentraciones de fieles y encuentros con autoridades civiles. En Uruguay, el presidente electo Yamandú Orsi calificó la presencia del papa como "una caricia a la autoestima" del país, mientras que en Perú la cobertura local resaltó el cumplimiento de los objetivos pastorales trazados para el viaje.
Vatican News, medio oficial de la Santa Sede, enmarcó la gira como una muestra de "fe viva que genera compromiso", y RFI subrayó que el papa regresa a Roma para continuar su "misión". CNN en Español compiló los hitos del recorrido, que combinó actos litúrgicos multitudinarios con mensajes sobre justicia social y cuidado del medio ambiente, sin que la agenda revelara negociaciones políticas formales.
Queda por ver cómo se traducen en medidas concretas los énfasis pastorales señalados durante la gira, especialmente en las conferencias episcopales de los países visitados.
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Cobertura (5)
- Orsi cree que la visita del papa fue para Uruguay "una caricia a la autoestima" Yahoo · hace 6 h
- El Papa en Latinoamérica: Una fe viva que genera compromiso Vatican News · hace 6 h
- Padre Robert y León XIV, cumplieron su cometido El Comercio Perú · hace 6 h
- El papa cierra su gira sudamericana y parte a Roma para continuar su "misión" RFI · hace 6 h
- Fin de una gira llena de fervor: el papa León XIV deja Perú. Estos fueron los hitos de su recorrido por América Latina CNN en Español · hace 6 h
Respuestas rápidas
¿Qué países visitó el papa León XIV en esta gira?
La cobertura menciona Uruguay y Perú como escalas confirmadas; el resto de naciones incluidas en el recorrido por América Latina no se detallan en los titulares disponibles.
¿Qué dijo el presidente electo de Uruguay sobre la visita?
Yamandú Orsi afirmó que la presencia del papa fue "una caricia a la autoestima" para Uruguay.
¿Cuál fue el balance oficial de la Santa Sede?
Vatican News describió la gira como una demostración de "fe viva que genera compromiso".
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