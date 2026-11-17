El pontífice partió de Perú rumbo a Roma tras recorrer varios países de América Latina en una visita marcada por masivas concentraciones de fieles y encuentros con autoridades civiles. En Uruguay, el presidente electo Yamandú Orsi calificó la presencia del papa como "una caricia a la autoestima" del país, mientras que en Perú la cobertura local resaltó el cumplimiento de los objetivos pastorales trazados para el viaje.

Vatican News, medio oficial de la Santa Sede, enmarcó la gira como una muestra de "fe viva que genera compromiso", y RFI subrayó que el papa regresa a Roma para continuar su "misión". CNN en Español compiló los hitos del recorrido, que combinó actos litúrgicos multitudinarios con mensajes sobre justicia social y cuidado del medio ambiente, sin que la agenda revelara negociaciones políticas formales.

Queda por ver cómo se traducen en medidas concretas los énfasis pastorales señalados durante la gira, especialmente en las conferencias episcopales de los países visitados.