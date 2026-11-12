"El papa León XIV es mi padrino de bautizo": Mildred Camacho, la peruana ahijada del sumo pontífice

Horas después, El Universo, Gente de Salta, Que Pasa Salta y Revista Para Ti replicaron la historia con detalles adicionales: Camacho vive en Perú, lleva el nombre de su madre y mantuvo un reencuentro emotivo con León XIV. Los cinco medios coinciden en la identidad de la ahijada y la nacionalidad peruana, pero difieren en el enfoque: BBC y El Universo centran la nota en la frase textual de Camacho; Gente de Salta y Que Pasa Salta destacan el reencuentro y la vida cotidiana en Perú; Revista Para Ti resume la biografía familiar.

Ningún medio aporta la fecha del bautizo ni el cargo que ocupaba León XIV al apadrinarla. La cobertura permanece en fase declarativa: la propia Camacho es la única fuente primaria citada.

No hay comunicado oficial del Vaticano ni registros parroquiales publicados. Los próximos pasos dependen de que la Santa Sede confirme o amplíe el dato, o de que surjan documentos que fechen el sacramento.