El papa León XIV la apadrinó cuando era misionero en Perú, ahora ella sueña con ayudar a pacientes oncológicos

El reencuentro se produjo en Chiclayo, donde el papa León XIV reconoció a su ahijada entre una multitud, deteniéndose a saludarla y bendecirla en un evento que ha generado gran emoción y eco mediático en diversos medios como Infobae, Perú 21, Agencia Andina, BBC y Univision. La cobertura detalla que la protagonista le había pedido al entonces conocido como el 'joven padre Robert' que fuera su padrino durante su labor misional en territorio peruano.

Los reportes también recogen la reacción de un cristiano evangélico en Chiclayo, quien expresó su emoción manifestando que están unidos en una sola fe ante la llegada del pontífice. Tras este milagroso reencuentro y la bendición recibida, la ahijada piurana mantiene ahora el sueño personal de ayudar a los pacientes oncológicos, mientras la atención pública sigue centrada en las actividades y los emotivos encuentros del papa León XIV en Perú.