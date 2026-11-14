¡Gol de Perú! Gianluca Lapadula anotó el 1-0 ante Bolivia en amistoso en Matute

Un marcador de 2-0 selló la victoria de Perú frente a Bolivia en el estadio de Matute durante la fecha FIFA 2026, según la cobertura de medios como ovacion.pe, ESPN Deportes y RPP Noticias. El desarrollo del encuentro incluyó un gol de penal anotado por Gianluca Lapadula para abrir el marcador, seguido por una anotación de Maxloren Castro que aseguró el triunfo blanquirrojo, de acuerdo con los reportes de los medios presentes en el evento.

La cobertura informativa previa y posterior al partido también abordó detalles sobre las alineaciones titulares confirmadas y las cuotas ofrecidas por las casas de apuestas, sin que los reportes detallen mayores incidentes sobre el desarrollo posterior del encuentro amistoso.