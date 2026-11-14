¡Gol de Perú! Gianluca Lapadula anotó el 1-0 ante Bolivia en amistoso en Matute
La selección peruana venció 2-0 a Bolivia en un partido amistoso disputado en Matute.
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- Punto central: La selección peruana venció 2-0 a Bolivia en un partido amistoso disputado en Matute.
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El resumen
Un marcador de 2-0 selló la victoria de Perú frente a Bolivia en el estadio de Matute durante la fecha FIFA 2026, según la cobertura de medios como ovacion.pe, ESPN Deportes y RPP Noticias. El desarrollo del encuentro incluyó un gol de penal anotado por Gianluca Lapadula para abrir el marcador, seguido por una anotación de Maxloren Castro que aseguró el triunfo blanquirrojo, de acuerdo con los reportes de los medios presentes en el evento.
La cobertura informativa previa y posterior al partido también abordó detalles sobre las alineaciones titulares confirmadas y las cuotas ofrecidas por las casas de apuestas, sin que los reportes detallen mayores incidentes sobre el desarrollo posterior del encuentro amistoso.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.
Cobertura (7)
- (VIDEO | FOTOS) ¡Hizo respetar la casa! Perú venció 2-0 a Bolivia en Matute ovacion.pe · hace 4 h
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- ¡Gol de Perú! Gianluca Lapadula anotó el 1-0 ante Bolivia en amistoso en Matute RPP Noticias · hace 4 h
Respuestas rápidas
¿Cuál fue el resultado del partido entre Perú y Bolivia?
Perú venció 2-0 a Bolivia en el amistoso disputado en Matute.
¿Quiénes anotaron los goles para Perú?
Gianluca Lapadula anotó de penal el primer tanto y Maxloren Castro selló el triunfo con el segundo gol.
¿En qué contexto se jugó este encuentro?
El partido se llevó a cabo como parte de un amistoso por la fecha FIFA 2026.
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