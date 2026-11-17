Los reportes señalan que el estratega rompió el protocolo ante Jamaica, un hecho que ha generado atención inmediata en el entorno futbolístico. En el desarrollo de la información, se detalla que Márquez ha aceptado el reto de mantener motivados a los jugadores del Tri.

Asimismo, la cobertura indica su objetivo de recuperar la versión mostrada durante la Copa del Mundo 2026, mientras la situación continúa abordándose desde distintos frentes informativos.