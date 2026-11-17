Los aficionados presenciaron una goleada contundente de la selección brasileña frente a Singapur, marcada por un rendimiento destacado en el terreno de juego que dejó el marcador definitivo en siete a cero. La cobertura internacional refleja la amplitud del resultado en este encuentro de carácter amistoso.

El desarrollo del partido estuvo protagonizado por una actuación sobresaliente de Vinicius, quien convirtió un triplete en una ráfaga, acompañado por un golazo de Endrick. Medios especializados como AP News, ESPN Deportes, MARCA, Diario AS y DIEZ.HN detallaron las anotaciones y el regreso del nivel destacado del delantero brasileño durante el encuentro.

La cobertura actual no detalla los próximos compromisos oficiales de la selección de Brasil ni los siguientes partidos programados para el combinado de Singapur tras este amistoso internacional.