Hat-trick de Vinicius y golazo de Endrick en la tremenda paliza de Brasil sobre Singapur
Una tremenda paliza de Brasil sobre Singapur deja un marcador de siete a cero en un amistoso.
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El resumen
Los aficionados presenciaron una goleada contundente de la selección brasileña frente a Singapur, marcada por un rendimiento destacado en el terreno de juego que dejó el marcador definitivo en siete a cero. La cobertura internacional refleja la amplitud del resultado en este encuentro de carácter amistoso.
El desarrollo del partido estuvo protagonizado por una actuación sobresaliente de Vinicius, quien convirtió un triplete en una ráfaga, acompañado por un golazo de Endrick. Medios especializados como AP News, ESPN Deportes, MARCA, Diario AS y DIEZ.HN detallaron las anotaciones y el regreso del nivel destacado del delantero brasileño durante el encuentro.
La cobertura actual no detalla los próximos compromisos oficiales de la selección de Brasil ni los siguientes partidos programados para el combinado de Singapur tras este amistoso internacional.
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Cobertura (7)
- Vinícius Jr. explica su enfado al ser sustituido después de marcar tres goles con Brasil Sports Illustrated · hace 2 h
- Con triplete de Vinicius, Brasil golea 7-0 a Singapur en amistoso San Antonio Express-News · hace 2 h
- Singapur 0 Diario AS · hace 2 h
- Vuelve el mejor Vini MARCA · hace 2 h
- Con triplete de Vinicius, Brasil golea 7-0 a Singapur en amistoso AP News · hace 2 h
- Vinícius Jr. convirtió un hat-trick en una ráfaga para Brasil contra Singapur ESPN Deportes · hace 2 h
- Hat-trick de Vinicius y golazo de Endrick en la tremenda paliza de Brasil sobre Singapur DIEZ.HN · hace 2 h
Respuestas rápidas
¿Cuál fue el resultado del partido entre Brasil y Singapur?
Brasil goleó a Singapur con un marcador de siete a cero en un encuentro amistoso.
¿Quiénes fueron los goleadores destacados de Brasil?
Vinicius anotó un triplete y Endrick convirtió un golazo durante el partido.
¿Qué medios informaron sobre el encuentro?
La cobertura incluye a medios como AP News, ESPN Deportes, MARCA, Diario AS y DIEZ.HN.
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