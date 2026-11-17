"Me tengo que comer a Bellingham; lo voy a patear, lo voy a jalar, le voy a escupir"
Declaraciones sobre Jude Bellingham tras el Mundial generan atención mediática en múltiples medios.
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Cobertura (7)
- Erik Lira habla del futuro de Rafa Márquez y revela lo que le dijo Bellingham tras el Mundial Claro Sports · hace 5 h
- Erik Lira revela el mensaje que Bellingham le dio tras eliminarlo del Mundial Excélsior · hace 5 h
- Erik Lira revela su lado más personal en un podcast POSTA DEPORTES · hace 5 h
- Gilberto Mora revela la verdad detrás de su intercambio de jersey con Jude Bellingham en el Mundial 2026 W Radio México · hace 5 h
- Erik Lira confiesa las palabras que recibió por parte de Bellingham tras la eliminación de México en el Mundial Sports Illustrated · hace 5 h
- "Me tengo que comer a Bellingham; lo voy a patear, lo voy a jalar, le voy a escupir" DIEZ.HN · hace 5 h
- “Bellingham se acercó, me abrazó y me dijo que era un gran jugador” Diario AS · hace 1 d
El resumen
La información inicial se centró en las palabras que recibió por parte de Bellingham tras la eliminación de México, además de comentarios sobre el futuro de Rafa Márquez. Posteriormente, W Radio México incorporó detalles sobre Gilberto Mora y la verdad detrás de su intercambio de jersey con Jude Bellingham en el Mundial 2026.
Los reportes también difundieron frases textuales atribuidas a Lira sobre su postura competitiva hacia Bellingham durante los encuentros mundialistas. La cobertura actual se mantiene centrada en la divulgación de estas revelaciones personales y declaraciones hechas en espacios de entrevistas, sin que los reportes detallen nuevas acciones oficiales o reacciones adicionales de los involucrados tras la difusión de los podcasts.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (80% respaldado) Actualizado hace 46 min.
Respuestas rápidas
¿Quién hizo las revelaciones sobre Jude Bellingham?
Erik Lira reveló detalles en un podcast sobre los mensajes e interacciones con Bellingham.
¿Qué otro jugador mexicano es mencionado en la cobertura?
Gilberto Mora es mencionado respecto a un intercambio de jersey con Bellingham en el Mundial 2026.
¿Qué medios cubrieron estas declaraciones?
Claro Sports, Excélsior, POSTA DEPORTES, W Radio México, Sports Illustrated y DIEZ.HN.
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