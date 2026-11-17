La información inicial se centró en las palabras que recibió por parte de Bellingham tras la eliminación de México, además de comentarios sobre el futuro de Rafa Márquez. Posteriormente, W Radio México incorporó detalles sobre Gilberto Mora y la verdad detrás de su intercambio de jersey con Jude Bellingham en el Mundial 2026.

Los reportes también difundieron frases textuales atribuidas a Lira sobre su postura competitiva hacia Bellingham durante los encuentros mundialistas. La cobertura actual se mantiene centrada en la divulgación de estas revelaciones personales y declaraciones hechas en espacios de entrevistas, sin que los reportes detallen nuevas acciones oficiales o reacciones adicionales de los involucrados tras la difusión de los podcasts.