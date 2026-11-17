Mientras Alice Huang seducía al CEO de Nvidia, su marido armaba un imperio de centros de datos con apoyo del Estado chino
El escándalo en torno a Nvidia y Jensen Huang genera divisiones políticas y una investigación activa de Estados Unidos sobre Megaspeed.
- Clave informativa: Mientras Alice Huang seducía al CEO de Nvidia, su marido armaba un imperio de centros de datos con apoyo del Estado chino
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El resumen
Posteriormente, la situación trascendió al ámbito político internacional al empañar el viaje de Trump a Asia y dividir a su Gobierno, mientras que la postura de Trump sobre un posible regreso de Huang generó rechazo en la junta directiva. Paralelamente, se difundieron detalles sobre los vínculos de Alice Huang y su marido con la construcción de un imperio de centros de datos respaldado por el Estado chino a través de Megaspeed.
Actualmente, Estados Unidos mantiene abierta la investigación sobre Megaspeed, la empresa situada en el epicentro de la controversia. La cobertura actual examina la salida de CEOs por asuntos sentimentales y el futuro institucional de Nvidia tras los acontecimientos recientes.
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Cobertura (8)
- Autoridades de EE.UU. entrevistaron a Alice Huang en una investigación sobre la posible desviación de chips CNN en Español · hace 4 h
- Nvidia crea comité supervisor tras la salida del CEO Jensen Huang San Antonio Express-News · hace 4 h
- Huang comparecerá ante el Congreso por escándalo de espionaje que sacude a Nvidia Bloomberg.com · hace 4 h
- ¿Volverá Jensen Huang a Nvidia? Para Trump "no es una mala idea" y la junta lo rechaza tras sus líos amorosos LaSexta · hace 4 h
- El escándalo de Nvidia empaña el viaje de Trump a Asia y divide a su Gobierno ABC · hace 4 h
- Los otros Huang: CEOs que han salido de sus compañías por líos sentimentales Expansión · hace 4 h
- Estados Unidos confirma que continúa su investigación a Megaspeed, la empresa en el centro del escándalo de Nvidia EL PAÍS · hace 4 h
- Mientras Alice Huang seducía al CEO de Nvidia, su marido armaba un imperio de centros de datos con apoyo del Estado chino Infobae · hace 4 h
Respuestas rápidas
¿Qué sucedió con Jensen Huang en Nvidia?
Jensen Huang salió de la compañía, lo que motivó la creación de un comité supervisor y su futura comparecencia ante el Congreso por un escándalo de espionaje.
¿Cuál es la situación de la empresa Megaspeed?
Estados Unidos confirmó que continúa su investigación sobre Megaspeed, la compañía señalada en el centro del escándalo que involucra a Nvidia.
¿Qué postura ha tomado Donald Trump respecto a Jensen Huang?
Para Trump, el posible regreso de Huang a Nvidia no es una mala idea, aunque la junta directiva rechaza dicha posibilidad tras los acontecimientos recientes.
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