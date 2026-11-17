Posteriormente, la situación trascendió al ámbito político internacional al empañar el viaje de Trump a Asia y dividir a su Gobierno, mientras que la postura de Trump sobre un posible regreso de Huang generó rechazo en la junta directiva. Paralelamente, se difundieron detalles sobre los vínculos de Alice Huang y su marido con la construcción de un imperio de centros de datos respaldado por el Estado chino a través de Megaspeed.

Actualmente, Estados Unidos mantiene abierta la investigación sobre Megaspeed, la empresa situada en el epicentro de la controversia. La cobertura actual examina la salida de CEOs por asuntos sentimentales y el futuro institucional de Nvidia tras los acontecimientos recientes.