Ahora sí, la China, una crónica de Fernando Vivas sobre el viaje de Keiko Fujimori a China y Japón

La presidenta Keiko Fujimori encabeza la atención informativa tras oficializarse su viaje oficial a China y Japón, una travesía que ha generado diversas crónicas y comentarios en la opinión pública local, incluyendo la cobertura de El Comercio Perú y Evidencia.pe. La decisión gubernamental también abarca la autorización de viajes al continente asiático para Carlos Espá y Rogers Valencia con el fin de sostener encuentros bilaterales en Japón, China y Vietnam, según reporta AP Noticias, mientras que El Peruano difunde los detalles de la agenda presidencial.

Los actores políticos involucrados y los ciudadanos siguen de cerca las repercusiones de estos desplazamientos internacionales en el plano diplomático y comercial, quedando pendientes las próximas informaciones sobre el desarrollo de las reuniones bilaterales programadas.