La "ciudad milagrosa" de China que ningún presidente de Estados Unidos ha visitado (todavía)

En la actual cumbre de la APEC 2026, Xi Jinping recibe el evento en la cima de su poder en China y con un peso global en ascenso. La cobertura internacional destaca cómo el país asiático convierte esta cita en un encuentro ineludible para América Latina, posicionando su influencia económica y diplomática en la región.

Paralelamente, las miradas se concentran en Shenzhen, descrita como una ciudad milagrosa que ningún presidente de Estados Unidos ha visitado todavía. Los medios detallan que los taxis sin conductor, los robots y el sector tecnológico presentes en esta urbe reflejan con claridad las ambiciones del gigante asiático.

En este contexto, la cumbre también es vista desde la perspectiva de México como una oportunidad significativa. Mientras los reportes internacionales y diarios como EL PAÍS, France 24, AP News y CNN en Español documentan el despliegue tecnológico y político, las publicaciones de Reforma apuntan a las implicaciones específicas para la participación mexicana en el foro.