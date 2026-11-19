ETECSA en Villa Clara labora en el montaje de la primera parada tecnológica de la provincia
Villa Clara estrena su primera parada tecnológica solar con puertos USB mientras la isla sufre apagones prolongados.
- Clave informativa: ETECSA en Villa Clara labora en el montaje de la primera parada tecnológica de la provincia
- Punto central: Villa Clara estrena su primera parada tecnológica solar con puertos USB mientras la isla sufre apagones prolongados.
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El resumen
Los habitantes de Santa Clara ganarán un punto de recarga gratuita para móviles y dispositivos en medio de cortes eléctricos que dejan barrios enteros sin luz por horas. La instalación, impulsada por ETECSA en la provincia, convierte la energía solar en un servicio público inmediato para la comunicación cotidiana.
Cubadebate y Directorio Cubano confirman que el montaje ya está en marcha y que la estructura incluirá paneles fotovoltaicos y múltiples puertos USB. CiberCuba y Radio Reloj enmarcan la iniciativa dentro del auge de "solineras" comunitarias que surgen como respuesta autogestionada al déficit de generación nacional.
Cubainformación vincula el fenómeno al contexto de bloqueo y crisis energética sistémica. Queda por ver si esta primera parada tecnógica de Villa Clara se replicará en otros municipios con la misma rapidez y si el suministro de paneles y componentes lográ sostener la red de puntos de carga que la población demanda.
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Cobertura (5)
- Montan una parada tecnológica con puertos USB en Santa Clara Directorio Cubano · hace 5 h
- Solineras en Cuba: la respuesta comunitaria que crece entre apagones y bloqueo Cubainformación · hace 5 h
- Crece en Cuba el uso de paneles solares Radio Reloj · hace 5 h
- Régimen cubano presume de nueva parada tecnológica solar en Villa Clara en plena crisis energética CiberCuba · hace 5 h
- ETECSA en Villa Clara labora en el montaje de la primera parada tecnológica de la provincia Cubadebate · hace 5 h
Respuestas rápidas
Qué es una parada tecnológica solar?
Es una estructura pública equipada con paneles fotovoltaicos y puertos USB que permite recargar teléfonos y otros dispositivos sin depender de la red eléctrica convencional.
Quién está construyendo la primera de Villa Clara?
ETECSA en Villa Clara labora en su montaje, según informa Cubadebate.
Por qué surgen ahora estas instalaciones?
La cobertura de Radio Reloj, CiberCuba y Cubainformación las vincula a los apagones prolongados y a la crisis energética que atraviesa Cuba, lo que ha impulsado soluciones comunitarias basadas en energía solar.
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