Los habitantes de Santa Clara ganarán un punto de recarga gratuita para móviles y dispositivos en medio de cortes eléctricos que dejan barrios enteros sin luz por horas. La instalación, impulsada por ETECSA en la provincia, convierte la energía solar en un servicio público inmediato para la comunicación cotidiana.

Cubadebate y Directorio Cubano confirman que el montaje ya está en marcha y que la estructura incluirá paneles fotovoltaicos y múltiples puertos USB. CiberCuba y Radio Reloj enmarcan la iniciativa dentro del auge de "solineras" comunitarias que surgen como respuesta autogestionada al déficit de generación nacional.

Cubainformación vincula el fenómeno al contexto de bloqueo y crisis energética sistémica. Queda por ver si esta primera parada tecnógica de Villa Clara se replicará en otros municipios con la misma rapidez y si el suministro de paneles y componentes lográ sostener la red de puntos de carga que la población demanda.