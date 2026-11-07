UNE estima en 1790 MW el déficit durante pico nocturno este sábado

La Unión Eléctrica estima un déficit de 1790 MW para el horario pico nocturno, mientras que otras proyecciones prevén una afectación de 1838 MW. En Santiago de Cuba se reportan cortes que alcanzan casi las 24 horas continuas de apagón, según reflejan las publicaciones recientes.

La situación en el sistema eléctrico nacional se mantiene crítica debido a que siete unidades termoeléctricas permanecen fuera de servicio, lo que genera una amplia cobertura en medios como Infobae, Directorio Cubano, Granma, CiberCuba y Cubadebate. La cobertura no especifica el tiempo exacto que tardarán las reparaciones en las siete unidades termoeléctricas afectadas ni detalla los plazos concretos para la normalización total del servicio eléctrico en el país.