TiempoAntena Inteligencia de tendencias informativas en vivo
▲ En su punto Mundo

UNE estima en 1790 MW el déficit durante pico nocturno este sábado

La Unión Eléctrica estima un déficit de 1790 MW durante el pico nocturno en Cuba.

5fuentes
5artículos
14velocidad
+0%desde la primera detección
hace 1 hprimera detección
Texto:
⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Mundo · En su punto
  • Clave informativa: UNE estima en 1790 MW el déficit durante pico nocturno este sábado
  • Punto central: La Unión Eléctrica estima un déficit de 1790 MW durante el pico nocturno en Cuba.
  • Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 14 calculada a partir de 5 fuentes informativas y 5 artículos verificados.
Índice de Velocidad: 14 pts Monitoreado a través de 5 fuentes independientes. Compara su aceleración en el radar general.
Abrir Radar en Directo →

El resumen

La Unión Eléctrica estima un déficit de 1790 MW para el horario pico nocturno, mientras que otras proyecciones prevén una afectación de 1838 MW. En Santiago de Cuba se reportan cortes que alcanzan casi las 24 horas continuas de apagón, según reflejan las publicaciones recientes.

La situación en el sistema eléctrico nacional se mantiene crítica debido a que siete unidades termoeléctricas permanecen fuera de servicio, lo que genera una amplia cobertura en medios como Infobae, Directorio Cubano, Granma, CiberCuba y Cubadebate. La cobertura no especifica el tiempo exacto que tardarán las reparaciones en las siete unidades termoeléctricas afectadas ni detalla los plazos concretos para la normalización total del servicio eléctrico en el país.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.

Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Cuál es el déficit estimado para el pico nocturno?

La Unión Eléctrica estima un déficit de 1790 MW, mientras que otra previsión señala una afectación de 1838 MW.

¿Cuántas unidades termoeléctricas están fuera de servicio?

Permanecen siete unidades termoeléctricas fuera de servicio en el sistema eléctrico.

¿Qué provincia registra reportes de apagones prolongados?

Santiago de Cuba registra reportes de casi 24 horas de apagón.

Velocidad

A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →

📊 PULSO DE LA TENDENCIA

¿Mantendrá esta noticia su impacto o decaerá en las próximas 24 horas?

Emite tu voto anónimo para medir el sentimiento de los lectores sobre el ciclo informativo.

Haz clic en cualquier opción para registrar tu evaluación. 810+ respuestas verificadas

Temas

UNE Cuba Apagones Santiago de Cuba Electricidad

Tendencias relacionadas

\n \n \n \n \n \n \n