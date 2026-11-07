UNE estima en 1790 MW el déficit durante pico nocturno este sábado
La Unión Eléctrica estima un déficit de 1790 MW durante el pico nocturno en Cuba.
- Clave informativa: UNE estima en 1790 MW el déficit durante pico nocturno este sábado
- Punto central: La Unión Eléctrica estima un déficit de 1790 MW durante el pico nocturno en Cuba.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 14 calculada a partir de 5 fuentes informativas y 5 artículos verificados.
El resumen
La Unión Eléctrica estima un déficit de 1790 MW para el horario pico nocturno, mientras que otras proyecciones prevén una afectación de 1838 MW. En Santiago de Cuba se reportan cortes que alcanzan casi las 24 horas continuas de apagón, según reflejan las publicaciones recientes.
La situación en el sistema eléctrico nacional se mantiene crítica debido a que siete unidades termoeléctricas permanecen fuera de servicio, lo que genera una amplia cobertura en medios como Infobae, Directorio Cubano, Granma, CiberCuba y Cubadebate. La cobertura no especifica el tiempo exacto que tardarán las reparaciones en las siete unidades termoeléctricas afectadas ni detalla los plazos concretos para la normalización total del servicio eléctrico en el país.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.
Cobertura (5)
- Cuba se queda a oscuras: siete unidades termoeléctricas permanecen fuera de servicio en el sistema eléctrico Infobae · hace 4 h
- Apagones en Cuba: prevén una afectación de 1838 MW en el horario pico Directorio Cubano · hace 4 h
- Afectaciones al servicio eléctrico para hoy jueves Granma · hace 4 h
- Casi 24 horas de apagón en Santiago de Cuba: «¿Cuánto más podremos soportar sin que el corazón nos estalle?» CiberCuba · hace 4 h
- UNE estima en 1790 MW el déficit durante pico nocturno este sábado Cubadebate · hace 4 h
Respuestas rápidas
¿Cuál es el déficit estimado para el pico nocturno?
La Unión Eléctrica estima un déficit de 1790 MW, mientras que otra previsión señala una afectación de 1838 MW.
¿Cuántas unidades termoeléctricas están fuera de servicio?
Permanecen siete unidades termoeléctricas fuera de servicio en el sistema eléctrico.
¿Qué provincia registra reportes de apagones prolongados?
Santiago de Cuba registra reportes de casi 24 horas de apagón.
Velocidad
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