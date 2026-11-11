Apagones selectivos dejan a más de 61,000 abonados sin servicio de energía eléctrica en Puerto Rico

LUMA Energy activó relevos de carga rotativos tras reportar insuficiencia de generación eléctrica, dejando inicialmente a 31,111 clientes sin servicio según su reporte oficial, cifra que El Nuevo Día eleva a más de 61,000 abonados afectados. Las fallas se concentran en las plantas de Palo Seco y Mayagüez, obligando a la empresa a implementar cortes programados para evitar un colapso total del sistema.

La cobertura de NotiUno, NotiCel, Primera Hora, Telemundo Puerto Rico y El Nuevo Día coincide en que la causa raíz es la falta de generación disponible, no daños en líneas de transmisión. LUMA advirtió que los apagones podrían extenderse mientras se estabilizan las unidades afectadas, sin precisar cronograma de recuperación.

Las autoridades monitorean la reposición de las unidades fuera de servicio. La prioridad inmediata es restablecer la generación en Palo Seco y Mayagüez para suspender los relevos de carga, aunque la cobertura no especifica plazos técnicos ni medidas de contingencia adicionales.