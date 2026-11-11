Apagones selectivos dejan a más de 61,000 abonados sin servicio de energía eléctrica en Puerto Rico
LUMA Energy confirma apagones selectivos que afectan a más de 61,000 abonados en Puerto Rico por fallas en plantas de Palo Seco y Mayagüez.
- Clave informativa: Apagones selectivos dejan a más de 61,000 abonados sin servicio de energía eléctrica en Puerto Rico
- Punto central: LUMA Energy confirma apagones selectivos que afectan a más de 61,000 abonados en Puerto Rico por fallas en plantas de Palo Seco y Mayagüez.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 14 calculada a partir de 5 fuentes informativas y 5 artículos verificados.
- Pronóstico del radar: Se prevé que el interés comience a remitir en las próximas horas.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
El resumen
LUMA Energy activó relevos de carga rotativos tras reportar insuficiencia de generación eléctrica, dejando inicialmente a 31,111 clientes sin servicio según su reporte oficial, cifra que El Nuevo Día eleva a más de 61,000 abonados afectados. Las fallas se concentran en las plantas de Palo Seco y Mayagüez, obligando a la empresa a implementar cortes programados para evitar un colapso total del sistema.
La cobertura de NotiUno, NotiCel, Primera Hora, Telemundo Puerto Rico y El Nuevo Día coincide en que la causa raíz es la falta de generación disponible, no daños en líneas de transmisión. LUMA advirtió que los apagones podrían extenderse mientras se estabilizan las unidades afectadas, sin precisar cronograma de recuperación.
Las autoridades monitorean la reposición de las unidades fuera de servicio. La prioridad inmediata es restablecer la generación en Palo Seco y Mayagüez para suspender los relevos de carga, aunque la cobertura no especifica plazos técnicos ni medidas de contingencia adicionales.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 45 min.
Cobertura (5)
- LUMA confirma relevos de carga y reporta 31,111 clientes sin luz en Puerto Rico NotiUno.com · hace 3 h
- LUMA advierte sobre apagones por fallas en Palo Seco y Mayagüez NotiCel · hace 3 h
- LUMA reporta relevos de carga por insuficiencia de generación Primera Hora · hace 3 h
- LUMA informa sobre relevos de carga por falta de generación Telemundo Puerto Rico · hace 3 h
- Apagones selectivos dejan a más de 61,000 abonados sin servicio de energía eléctrica en Puerto Rico El Nuevo Día · hace 3 h
Respuestas rápidas
¿Cuántos abonados están sin electricidad?
LUMA reporta 31,111 clientes afectados inicialmente; El Nuevo Día cifra en más de 61,000 los abonados sin servicio.
¿Qué causó los apagones?
Fallas en las plantas generadoras de Palo Seco y Mayagüez provocaron insuficiencia de generación, obligando a LUMA a implementar relevos de carga selectivos.
¿Cuándo se restablecerá el servicio?
La cobertura no especifica plazos; LUMA indica que los cortes continuarán mientras se estabilizan las unidades afectadas.
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