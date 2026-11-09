La UNE pronostica afectación de 1.795 MW en el horario pico de este lunes

La Unión Eléctrica (UNE) pronostica una afectación de 1.795 MW en el horario pico, mientras que otros reportes previos y concurrentes de la misma jornada señalan cifras de 1.966 MW y 1.680 MW. Las coberturas de medios como Granma, Periódico Cubano, 5 de Septiembre, Directorio Cubano, Cubadebate y CiberCuba informan sobre la situación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

En el terreno, la provincia de Holguín supera las 25 horas sin servicio eléctrico y La Habana reporta 132 circuitos afectados, según detalla la información disponible en la cobertura de los medios mencionados. Las próximas actualizaciones de la Unión Eléctrica determinarán las cifras definitivas de afectación y la evolución de los circuitos fuera de servicio en el horario pico.