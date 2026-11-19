Jensen Huang figura como ex CEO de Nvidia, mientras la empresa de chips más valiosa del mundo mantiene a familiares en puestos de alto nivel, según detallan publicaciones recientes de medios como The New York Times, Infobae, Mezha.net y ViveUSA.mx. La cobertura destaca la participación de Madison Huang, hija de Jensen Huang, en la definición de la respuesta institucional de Nvidia ante el escrutinio relacionado con Megaspeed, además de señalamientos sobre su trato a empleados y la permanencia de su cargo directivo en la compañía.

Los empleados de Nvidia y los mercados globales observan de cerca cómo estas dinámicas familiares impactan la gobernanza y la imagen pública de la corporación de semiconductores sin que existan datos oficiales sobre medidas disciplinarias o cambios estructurales adicionales.