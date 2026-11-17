United Airlines reportó la resolución de un fallo técnico que afectó a parte de sus operaciones y causó retrasos en las salidas de sus vuelos, según la información difundida por medios como CNN en Español, Yahoo, EL PAÍS, AP News y Univision. La interrupción generalizada se registró tras reportes de pilotos a las torres de control y ocurrió pocos días después de una suspensión nacional previa, de acuerdo con los datos recopilados en las coberturas de las distintas agencias y cadenas informativas.

La cobertura periodística actual no especifica si habrá compensaciones para los pasajeros afectados ni detalla las causas exactas que originaron el problema técnico en los sistemas de la aerolínea.