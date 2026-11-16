Trump compró hasta USD 5 millones en acciones de Nvidia días antes de levantar una restricción a sus chips

Trump poseía hasta 62 millones de dólares en acciones de Nvidia en agosto, según informes de The Washington Post y cobertura de Infobae, MarketScreener España, es.qz.com, Investing.com México e Investing.com España. Los reportes indican que la compra de hasta 5 millones de dólares en acciones ocurrió días antes de que se levantara una restricción a los chips de la compañía.

La participación financiera ha sido valorada en hasta 62 millones de dólares, de acuerdo con los datos difundidos por diversos medios internacionales que detallan la cronología de estas transacciones y la posterior modificación en la política de restricciones tecnológicas. La cobertura periodística no especifica detalles adicionales sobre la autorización de la compra ni sobre las posibles consecuencias normativas de esta coincidencia temporal en el mercado bursátil.