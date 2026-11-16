Trump compró hasta USD 5 millones en acciones de Nvidia días antes de levantar una restricción a sus chips
Trump poseía hasta 62 millones de dólares en acciones de Nvidia tras comprar millones antes de levantar restricciones a chips.
- Clave informativa: Trump compró hasta USD 5 millones en acciones de Nvidia días antes de levantar una restricción a sus chips
- Punto central: Trump poseía hasta 62 millones de dólares en acciones de Nvidia tras comprar millones antes de levantar restricciones a chips.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 4 calculada a partir de 6 fuentes informativas y 7 artículos verificados.
Cobertura (7)
- La participación de Trump en Nvidia podría estar valorada en hasta 62 millones USD MarketScreener España · hace 2 d
- Trump tenía hasta $62 millones en acciones de Nvidia, informa el Post. es.qz.com · hace 2 d
- Trump tenía hasta $62 mil millones en acciones de Nvidia en agosto Investing.com México - Finanzas, Bolsa y Forex · hace 2 d
- La participación de Trump en Nvidia habría llegado a USD $62 millones, según reporte DiarioBitcoin · hace 2 d
- La participación de Trump en Nvidia creció hasta los 62 millones USD, según 'The Washington Post' MarketScreener España · hace 2 d
- Trump poseía hasta 62 millones de dólares en acciones de Nvidia en agosto Investing.com España · hace 2 d
- Trump compró hasta USD 5 millones en acciones de Nvidia días antes de levantar una restricción a sus chips Infobae · hace 2 d
El resumen
Trump poseía hasta 62 millones de dólares en acciones de Nvidia en agosto, según informes de The Washington Post y cobertura de Infobae, MarketScreener España, es.qz.com, Investing.com México e Investing.com España. Los reportes indican que la compra de hasta 5 millones de dólares en acciones ocurrió días antes de que se levantara una restricción a los chips de la compañía.
La participación financiera ha sido valorada en hasta 62 millones de dólares, de acuerdo con los datos difundidos por diversos medios internacionales que detallan la cronología de estas transacciones y la posterior modificación en la política de restricciones tecnológicas. La cobertura periodística no especifica detalles adicionales sobre la autorización de la compra ni sobre las posibles consecuencias normativas de esta coincidencia temporal en el mercado bursátil.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 54 min.
Respuestas rápidas
¿Qué valor alcanzaron las acciones de Nvidia en poder de Trump?
Los reportes señalan que la participación llegó a estar valorada en hasta 62 millones de dólares en agosto.
¿Cuándo se realizaron las compras de acciones?
Las compras se efectuaron días antes de que se levantara una restricción a los chips de Nvidia.
¿Qué medios informaron sobre esta situación?
La información fue difundida por The Washington Post, Infobae, MarketScreener España, es.qz.com e Investing.com.
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