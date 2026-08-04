Meghan Markle cumple 45: la nueva vida que construyó lejos de la realeza

Meghan Markle cumple 45 años este 4 de agosto de 2026, marcando una etapa centrada en la construcción de su propia vida e influencia fuera de la familia real. La cobertura internacional destaca su transición desde sus inicios como actriz de Hollywood hasta convertirse en una figura polémica y referente de la moda y el diseño actual.

Medios como HOLA, Infobae, Mujerhoy, Soy Carmín y El Nuevo Día abordan la fecha señalando la creación de un imperio de estilo de vida que no pudo desarrollar en el Reino Unido. Los reportes también detallan aspectos de su trayectoria, incluyendo análisis de sus looks más simbólicos, un repaso a sus pilares de influencia en el diseño, así como menciones a vacaciones nostálgicas en Escocia y un anillo de diamantes.

Las publicaciones actuales se centran en examinar su presente y su papel en la industria del entretenimiento y la moda, sin especificar anuncios sobre futuros proyectos oficiales inmediatos.