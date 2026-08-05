El calentamiento trágico de Argentina en la final del Mundial: la decisión de Scaloni que habría enfadado al Dibu y otros referentes
Una decisión táctica de Scaloni desató una discusión interna que atrapó a la selección argentina justo antes de la final del Mundial 2026
Cobertura (6)
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El resumen
Perfil informó primero que Argentina llegaba a la final del Mundial 2026 con tres jugadores lesionados, que el director Lionel Scaloni buscaba definir la estrategia de los penales y que existía un cruce abierto con el arquero Dibu Martínez durante el calentamiento. El Intransigente difundió las opiniones de José Chatruc sobre teorías conspirativas que involucrarían a Messi, mientras Diario Registrado publicó una confesión de Renzo Pantich que describía discusiones y reproches entre los referentes y la estrategia del director técnico.
Marca USA describió el calentamiento como trágico, atribuyendo la irritación de Dibu Martínez a una decisión de Scaloni que, según esa fuente, habría provocado la tensión. Ese enfoque difiere de Perfil, que se centró en lesiones y en la búsqueda de penales sin mencionar descontento.
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Respuestas rápidas
¿Cuántos jugadores estaban lesionados antes de la final?
Según el informe de Perfil, tres jugadores de la selección estaban lesionados.
¿Qué tipo de desacuerdo se describió entre Scaloni y Dibu Martínez?
Vía País y Marca USA señalan una fuerte discusión y una irritación de Martínez provocada por una decisión táctica de Scaloni.
¿Hay alguna declaración oficial del cuerpo técnico sobre la polémica?
Hasta ahora no se ha publicado ningún comunicado oficial de Scaloni ni de la Asociación Argentina de Fútbol.
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