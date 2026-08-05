El calentamiento trágico de Argentina en la final del Mundial: la decisión de Scaloni que habría enfadado al Dibu y otros referentes

Perfil informó primero que Argentina llegaba a la final del Mundial 2026 con tres jugadores lesionados, que el director Lionel Scaloni buscaba definir la estrategia de los penales y que existía un cruce abierto con el arquero Dibu Martínez durante el calentamiento. El Intransigente difundió las opiniones de José Chatruc sobre teorías conspirativas que involucrarían a Messi, mientras Diario Registrado publicó una confesión de Renzo Pantich que describía discusiones y reproches entre los referentes y la estrategia del director técnico.

Marca USA describió el calentamiento como trágico, atribuyendo la irritación de Dibu Martínez a una decisión de Scaloni que, según esa fuente, habría provocado la tensión. Ese enfoque difiere de Perfil, que se centró en lesiones y en la búsqueda de penales sin mencionar descontento.