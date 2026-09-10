«Soy la tapa del frasco»: mujer desafía a la PNB y asegura que está apadrinada por Diosdado Cabello

El país se encontró con una oleada de confusión después de que una mujer, conocida en redes como “la tapa del frasco”, declarara estar apadrinada por el político Diosdado Cabello. La afirmación chocó porque Cabello negó conocer a la denunciante, generando indignación y debate entre la ciudadanía que sigue el caso. Las redes sociales latieron con teorías y la presión sobre las autoridades aumentó. El mismo video fue citado por El Pitazo al describir la auto‑denominación y la acusación contra la PNB.

Tras el anuncio del video, la Policía Nacional Bolivariana detuvo a Ochoa, según informó Correo del Caroní y confirmado por Noticias Venevisión. Diosdado Cabello, a través de declaraciones recogidas por Globovisión y EL UNIVERSAL, negó conocer a la detenida y la acusó de “valimiento de nombre”, advirtiendo que enfrentará el peso completo de la ley. Además, el sitio Cazadores de Fake News desmintió la rumorología que la foto de Ochoa con Cabello había sido generada por inteligencia artificial. La detención se enmarca en una acusación de tres delitos, incluidos los supuestos delitos de tráfico de influencias y uso indebido del nombre de un funcionario, como detalla el informe de Diario Versión Final y la cobertura de El Aragueño.

La justicia preparó los cargos y la defensa aún no ha respondido formalmente. El proceso judicial de Elizabeth Ochoa sigue abierto y la opinión pública observa de cerca cada avance. La incertidumbre sobre si la medida reforzará la confianza en las instituciones o alimentará más dudas persiste, dejando a la ciudadanía preguntándose cuál será el desenlace legal y político de este caso que surgió de un video de redes.