«Soy la tapa del frasco»: mujer desafía a la PNB y asegura que está apadrinada por Diosdado Cabello
Una mujer viral afirma estar apadrinada por Diosdado Cabello y la contradicción desencadena detención y debate nacional.
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El resumen
El país se encontró con una oleada de confusión después de que una mujer, conocida en redes como “la tapa del frasco”, declarara estar apadrinada por el político Diosdado Cabello. La afirmación chocó porque Cabello negó conocer a la denunciante, generando indignación y debate entre la ciudadanía que sigue el caso. Las redes sociales latieron con teorías y la presión sobre las autoridades aumentó. El mismo video fue citado por El Pitazo al describir la auto‑denominación y la acusación contra la PNB.
Tras el anuncio del video, la Policía Nacional Bolivariana detuvo a Ochoa, según informó Correo del Caroní y confirmado por Noticias Venevisión. Diosdado Cabello, a través de declaraciones recogidas por Globovisión y EL UNIVERSAL, negó conocer a la detenida y la acusó de “valimiento de nombre”, advirtiendo que enfrentará el peso completo de la ley. Además, el sitio Cazadores de Fake News desmintió la rumorología que la foto de Ochoa con Cabello había sido generada por inteligencia artificial. La detención se enmarca en una acusación de tres delitos, incluidos los supuestos delitos de tráfico de influencias y uso indebido del nombre de un funcionario, como detalla el informe de Diario Versión Final y la cobertura de El Aragueño.
La justicia preparó los cargos y la defensa aún no ha respondido formalmente. El proceso judicial de Elizabeth Ochoa sigue abierto y la opinión pública observa de cerca cada avance. La incertidumbre sobre si la medida reforzará la confianza en las instituciones o alimentará más dudas persiste, dejando a la ciudadanía preguntándose cuál será el desenlace legal y político de este caso que surgió de un video de redes.
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Cobertura (18)
- Es falso que la fotografía de Elizabeth Ochoa con Diosdado Cabello haya sido creada con inteligencia artificial, como sugirió el ministro Cazadores de Fake News · hace 1 d
- Diosdado Cabello niega conocer a la mujer del video «la tapa del frasco» y confirma que está presa El Pitazo · hace 1 d
- Cabello confirma detención de mujer que dijo ser “la tapa del frasco” Correo del Caroní · hace 1 d
- “La tapa del frasco” se enfrenta a tres delitos diarioavance.com · hace 1 d
- Aprehenden a mujer por agresiones a la PNB que aseguraba falsos vínculos institucionales Globovisión · hace 1 d
- ¿Quién es Elizabeth Ochoa, la mujer que dice ser “la tapa del frasco”? El Diario de Guayana · hace 1 d
- Alias «La Tapa del Frasco» tras su detención enfrentará a la justicia por tres delitos El Aragueño · hace 1 d
- Diosdado Cabello anunció la detención de "La Tapa del Frasco" Informe21 · hace 1 d
- Diosdado Cabello reacciona a video viral de funcionaria y aclara caso de su vivienda Confirmado · hace 1 d
- Diosdado Cabello niega conocer a Elizabeth Ochoa: Debe rendir cuentas ante la justicia por valimiento de nombre EL UNIVERSAL · hace 1 d
- Diosdado Cabello denunció a mujer que usó su nombre para defenderse de una detención policial Globovisión · hace 1 d
- Diosdado Cabello confirmó la detención de Elizabeth Ochoa Noticias Venevisión · hace 1 d
- Cabello confirma detención de mujer que aseguró conocerlo Diario Primicia · hace 1 d
- Diosdado Cabello denuncia a mujer por «valimiento de nombre» y exige todo el peso de la ley contra el tráfico de influencias Yvke Mundial · hace 1 d
- «Que caiga sobre ella todo el peso de la ley»: Cabello sobre mujer que usó su nombre para atacar a policías laiguana.tv · hace 1 d
- Confirmaron la detención de Elizabeth Ochoa, quien se hizo viral por insinuar que estaba apadrinada por Diosdado Cabello El Diario Venezuela · hace 1 d
- Diosdado afirma desconocer a la "Tapa del Frasco": confirmó que está detenida Diario Versión Final · hace 1 d
- «Soy la tapa del frasco»: mujer desafía a la PNB y asegura que está apadrinada por Diosdado Cabello El Pitazo · hace 1 d
Respuestas rápidas
¿Quién es “la tapa del frasco” y por qué ganó notoriedad?
Se trata de Elizabeth Ochoa, quien se presentó en un video viral diciendo estar apadrinada por Diosdado Cabello y desafiando a la Policía Nacional Bolivariana; esa declaración provocó amplia difusión y la posterior detención.
¿Cuál es la posición de Diosdado Cabello respecto al caso?
Cabello ha negado conocer a Ochoa, la ha acusado de valimiento de nombre y ha expresado que se aplicará todo el peso de la ley contra ella, según informes de Globovisión y EL UNIVERSAL.
¿Qué cargos enfrenta Elizabeth Ochoa según la cobertura?
Se informa que enfrentará tres delitos, entre ellos el valimiento de nombre y presunto tráfico de influencias, tal como detallan Diario Versión Final y El Aragueño.
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