Fiscalía chilena acusa a Diosdado Cabello de operar con el Tren de Aragua en el asesinato del teniente Ronald Ojeda
El juicio oral por el asesinato del teniente Ronald Ojeda arranca mientras Chile acusa a Diosdado Cabello y al Tren de Aragua de conspirar en el crimen.
El resumen
El caso ha reactivado la atención pública sobre la violencia vinculada a grupos armados. Según la Fiscalía chilena, el exvicepresidente venezolano Diosdado Cabello habría contratado al grupo criminal conocido como el Tren de Aragua para ejecutar el asesinato de Ojeda, una acusación que aparece en ANSA Latina, Blu Radio y CiberCuba. La policía colombiana confirmó la entrega a Chile de un presunto integrante del grupo, reforzando la conexión transnacional.
Los medios locales como SoyChile.cl y EnEstrado.com se centran en el desarrollo del juicio y en las pruebas presentadas contra Maickel Villegas, mientras que fuentes regionales ponen mayor énfasis en la supuesta colaboración de Cabello y el Tren de Aragua. Sin embargo, la cobertura no detalla los documentos que vinculan directamente a Cabello con la contratación del grupo, y la identificación del presunto integrante entregado por Colombia carece de información pública. La falta de especificaciones sobre la cadena de mando del Tren de Aragua deja lagunas en la narrativa.
Queda pendiente conocer la sentencia que impondrá el tribunal a Villegas, así como cualquier posible acusación adicional contra Cabello o miembros del Tren de Aragua. La justicia chilena aún no ha revelado si se iniciarán nuevas diligencias para esclarecer la red de órdenes que habría vinculado a los implicados.
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Cobertura (12)
- El Tren de Aragua y la investigación que lleva hasta Diosdado Cabello por el crimen de Ronald Ojeda LaPatilla.com · hace 21 h
- Comenzó juicio oral por crimen de Ronald Ojeda: Fiscalía pide 20 años de prisión y apunta a posible carácter político CNN Chile · hace 21 h
- Fiscal Barros explica por qué piden pena de 20 años para Maickel Villegas en el primer juicio por crimen de Ronald Ojeda La Tercera · hace 21 h
- Comienza primer juicio oral por crimen de Ronald Ojeda: Fiscalía pide 20 años para Maickel Villegas ADN Radio · hace 21 h
- Se inició el primer juicio oral relacionado con el crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda SoyChile.cl · hace 21 h
- Comenzó el primer juicio oral por el crimen de Ronald Ojeda cooperativa.cl · hace 21 h
- Mikael Villegas: las evidencias contra el vigilante en el primer día de juicio por el caso Ojeda EnEstrado.com · hace 21 h
- Diosdado Cabello y el Tren de Aragua habrían cooperado para asesinar a exteniente venezolano Blu Radio · hace 21 h
- Fiscalía chilena acusa Diosdado Cabello por asesinato en Santiago de Chile ANSA Latina · hace 21 h
- Policía Nacional materializa la entrega a Chile de presunto integrante del “Tren de Aragua” requerido por secuestro y homicidio policia.gov.co · hace 21 h
- Fiscalía chilena señala a Diosdado Cabello por contratar al Tren de Aragua para asesinar a exmilitar... CiberCuba · hace 21 h
- Fiscalía chilena acusa a Diosdado Cabello de operar con el Tren de Aragua en el asesinato del teniente Ronald Ojeda elnacional.com · hace 21 h
Respuestas rápidas
¿Quién era Ronald Ojeda?
Ronald Ojeda era un exmilitar venezolano que fue asesinado en Santiago de Chile, caso que ha llevado a un juicio oral en la Corte chilena.
¿Qué es el Tren de Aragua?
El Tren de Aragua es un grupo criminal venezolano vinculado a secuestros y homicidios, citado por la Fiscalía chilena como parte del plan para asesinar a Ojeda.
¿Qué acusa la Fiscalía chilena a Diosdado Cabello?
La Fiscalía señala a Diosdado Cabello de haber contratado al Tren de Aragua para organizar el asesinato del teniente Ronald Ojeda.
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