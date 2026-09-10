Fiscalía chilena acusa a Diosdado Cabello de operar con el Tren de Aragua en el asesinato del teniente Ronald Ojeda

El caso ha reactivado la atención pública sobre la violencia vinculada a grupos armados. Según la Fiscalía chilena, el exvicepresidente venezolano Diosdado Cabello habría contratado al grupo criminal conocido como el Tren de Aragua para ejecutar el asesinato de Ojeda, una acusación que aparece en ANSA Latina, Blu Radio y CiberCuba. La policía colombiana confirmó la entrega a Chile de un presunto integrante del grupo, reforzando la conexión transnacional.

Los medios locales como SoyChile.cl y EnEstrado.com se centran en el desarrollo del juicio y en las pruebas presentadas contra Maickel Villegas, mientras que fuentes regionales ponen mayor énfasis en la supuesta colaboración de Cabello y el Tren de Aragua. Sin embargo, la cobertura no detalla los documentos que vinculan directamente a Cabello con la contratación del grupo, y la identificación del presunto integrante entregado por Colombia carece de información pública. La falta de especificaciones sobre la cadena de mando del Tren de Aragua deja lagunas en la narrativa.

Queda pendiente conocer la sentencia que impondrá el tribunal a Villegas, así como cualquier posible acusación adicional contra Cabello o miembros del Tren de Aragua. La justicia chilena aún no ha revelado si se iniciarán nuevas diligencias para esclarecer la red de órdenes que habría vinculado a los implicados.