Diario AS también marcó el inicio del juego, indicando la cobertura en tiempo real. Simultáneamente Diez.HN resaltó que Lamine Yamar le daba más ventaja al Barça sobre Levante. La sorpresa llegó con MARCA, que describió el doblete de Yamar como un paso hacia el título de Pichichi, una etiqueta que no aparecía en los reportes iniciales y que generó debate entre los analistas.

ESPN Deportes añadió que Yamar sacó “magia” y anotó dos goles, describiendo la jugada como decisiva para el equipo. Yahoo celebró la combinación de talento joven y experiencia veterana en el Barça, subrayando la narrativa de dos historias brutales. Sports Illustrated publicó el calendario de los próximos cinco partidos del club tras la victoria, ofreciendo contexto de la temporada.

A pesar de la diferencia de énfasis, todos los medios coinciden en que Yamar anotó un doblete y que Barcelona se impuso en el encuentro de LaLiga EA Sports.