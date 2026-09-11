Nico Paz celebra haberse quedado en el Como y no haber ido al Real Madrid
Nico Paz sorprende al quedarse en el Como y rechazar el fichaje por el Real Madrid, desafiando la lógica del mercado futbolístico
Cobertura (5)
- Nico Paz explicó sus motivos para no volver a Real Madrid: “Tomé la decisión correcta” bolavip.com · hace 5 h
- El Arsenal prepara el asalto millonario por Nico Paz TODOmercadoWEB.es · hace 5 h
- Nico Paz tras deslumbrar en el estreno del Como en la Champions: «Aquí era donde más crecería» OkDiario · hace 5 h
- El Madrid aún tiene un as bajo la manga con Nico Paz Yahoo · hace 5 h
- Nico Paz celebra haberse quedado en el Como y no haber ido al Real Madrid marca usa · hace 5 h
El resumen
Nico Paz celebra haberse quedado en el Como y no haber fichado por el Real Madrid, rompiendo la expectativa de una transferencia al gigante español. En una entrevista publicada en bolavip.com, el jugador declaró “Tomé la decisión correcta”.
Tras su decisión, el joven deslumbró en el estreno del Como en la Champions, y según OkDiario, afirmó que “aquí era donde más crecería”. Al mismo tiempo, TODOmercadoWEB.es informa que el Arsenal prepara un asalto millonario por sus servicios, señalando el interés de clubes internacionales.
Aun con el rechazo, Yahoo recuerda que el Madrid aún tiene un as bajo la manga con Nico Paz, manteniendo abierta la posibilidad de un futuro vínculo. Actualmente, el jugador se mantiene firme en su elección, mientras el Como se convierte en su plataforma de desarrollo y otros equipos siguen observando su evolución.
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Respuestas rápidas
¿Por qué decidió Nico Paz quedarse en el Como?
Según su propia declaración publicada en bolavip.com, consideró que había tomado la decisión correcta y que el Como era el lugar donde más crecería.
¿Qué interés muestra el Arsenal por Nico Paz?
TODOmercadoWEB.es indica que el Arsenal está preparando un asalto financiero millonario para incorporar a Nico Paz.
¿Cuál es la postura actual del Real Madrid respecto a Nico Paz?
Yahoo señala que el Madrid todavía conserva un as bajo la manga con Nico Paz, manteniendo una opción sobre su futuro.
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