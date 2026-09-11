TiempoAntena Inteligencia de tendencias informativas en vivo
▲ En su punto Deportes

Nico Paz celebra haberse quedado en el Como y no haber ido al Real Madrid

Nico Paz sorprende al quedarse en el Como y rechazar el fichaje por el Real Madrid, desafiando la lógica del mercado futbolístico

5fuentes
5artículos
14velocidad
+0%desde la primera detección
hace 1 hprimera detección

Cobertura (5)

El resumen

Nico Paz celebra haberse quedado en el Como y no haber fichado por el Real Madrid, rompiendo la expectativa de una transferencia al gigante español. En una entrevista publicada en bolavip.com, el jugador declaró “Tomé la decisión correcta”.

Tras su decisión, el joven deslumbró en el estreno del Como en la Champions, y según OkDiario, afirmó que “aquí era donde más crecería”. Al mismo tiempo, TODOmercadoWEB.es informa que el Arsenal prepara un asalto millonario por sus servicios, señalando el interés de clubes internacionales.

Aun con el rechazo, Yahoo recuerda que el Madrid aún tiene un as bajo la manga con Nico Paz, manteniendo abierta la posibilidad de un futuro vínculo. Actualmente, el jugador se mantiene firme en su elección, mientras el Como se convierte en su plataforma de desarrollo y otros equipos siguen observando su evolución.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 47 min.

Respuestas rápidas

¿Por qué decidió Nico Paz quedarse en el Como?

Según su propia declaración publicada en bolavip.com, consideró que había tomado la decisión correcta y que el Como era el lugar donde más crecería.

¿Qué interés muestra el Arsenal por Nico Paz?

TODOmercadoWEB.es indica que el Arsenal está preparando un asalto financiero millonario para incorporar a Nico Paz.

¿Cuál es la postura actual del Real Madrid respecto a Nico Paz?

Yahoo señala que el Madrid todavía conserva un as bajo la manga con Nico Paz, manteniendo una opción sobre su futuro.

Velocidad

A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →

Temas

Nico Paz Como Real Madrid Arsenal Champions League

Tendencias relacionadas

\n \n \n \n \n \n \n