Nico Paz celebra haberse quedado en el Como y no haber ido al Real Madrid

Nico Paz celebra haberse quedado en el Como y no haber fichado por el Real Madrid, rompiendo la expectativa de una transferencia al gigante español. En una entrevista publicada en bolavip.com, el jugador declaró “Tomé la decisión correcta”.

Tras su decisión, el joven deslumbró en el estreno del Como en la Champions, y según OkDiario, afirmó que “aquí era donde más crecería”. Al mismo tiempo, TODOmercadoWEB.es informa que el Arsenal prepara un asalto millonario por sus servicios, señalando el interés de clubes internacionales.

Aun con el rechazo, Yahoo recuerda que el Madrid aún tiene un as bajo la manga con Nico Paz, manteniendo abierta la posibilidad de un futuro vínculo. Actualmente, el jugador se mantiene firme en su elección, mientras el Como se convierte en su plataforma de desarrollo y otros equipos siguen observando su evolución.