México vs Venezuela en vivo futbol varonil: transmisión final Juegos Centroamericanos 2026

La cobertura de medios como Claro Sports, Mediotiempo, El Heraldo de Puebla, Criterio Hidalgo e Imagen del Golfo detalla los horarios y las opciones de transmisión en vivo para seguir los partidos decisivos de la Selección Mexicana, incluyendo la búsqueda del oro y la actividad del combinado sub-23. En el desarrollo de los encuentros, la actuación de Mateo Levy con un doblete con México Sub-23 frente a Venezuela destacó dentro de la cobertura informativa, mientras que Rodrigo Pachuca avanza rumbo a la pelea por la presea dorada en el certamen regional.

El seguimiento actual se centra en las finales programadas para este viernes y en las alternativas de visualización disponibles para los aficionados que buscan sintonizar los encuentros definitivos de las categorías juveniles y de los Juegos Centroamericanos 2026.