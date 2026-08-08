México vs Venezuela en vivo futbol varonil: transmisión final Juegos Centroamericanos 2026
La gran final varonil de fútbol en los Juegos Centroamericanos 2026 acapara la atención con el enfrentamiento entre México y Venezuela.
Cobertura (6)
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- La Selección Mexicana busca un viernes histórico con dos finales en juego Criterio Hidalgo · hace 14 h
- ¿Dónde ver los partidos de México Sub-20 y de Centroamericanos este 7 de agosto? Imagen del Golfo · hace 14 h
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El resumen
La cobertura de medios como Claro Sports, Mediotiempo, El Heraldo de Puebla, Criterio Hidalgo e Imagen del Golfo detalla los horarios y las opciones de transmisión en vivo para seguir los partidos decisivos de la Selección Mexicana, incluyendo la búsqueda del oro y la actividad del combinado sub-23. En el desarrollo de los encuentros, la actuación de Mateo Levy con un doblete con México Sub-23 frente a Venezuela destacó dentro de la cobertura informativa, mientras que Rodrigo Pachuca avanza rumbo a la pelea por la presea dorada en el certamen regional.
El seguimiento actual se centra en las finales programadas para este viernes y en las alternativas de visualización disponibles para los aficionados que buscan sintonizar los encuentros definitivos de las categorías juveniles y de los Juegos Centroamericanos 2026.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 9 h.
Respuestas rápidas
¿Qué equipos disputan la final varonil en los Juegos Centroamericanos 2026?
Las selecciones de México y Venezuela se enfrentan en la final varonil de fútbol de los Juegos Centroamericanos 2026.
¿Qué jugador destacó en el partido de México Sub-23 contra Venezuela?
Mateo Levy sobresalió al registrar un doblete durante el encuentro del representativo mexicano.
¿Qué medios informan sobre la transmisión y los horarios de los partidos?
Plataformas como Claro Sports, Mediotiempo, El Heraldo de Puebla, Criterio Hidalgo e Imagen del Golfo ofrecen detalles sobre la cobertura y dónde ver los encuentros.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
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