¡No pudo ser! México cayó en penales ante Venezuela y se le escapa el oro de los Centroamericanos
La selección mexicana sub-23 cayó en penales ante Venezuela y obtuvo la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos 2026.
El resumen
6 artículos informan sobre la gran final de fútbol varonil en los Juegos Centroamericanos 2026, donde México se enfrentó a Venezuela por la medalla de oro. Tras el desarrollo del encuentro, la selección mexicana no pudo repetir como monarca centroamericano al caer en la instancia de penales, quedándose con la presea de plata.
Medios como mediotiempo.com, e-consulta.com, El Informador, sdpnoticias y TV Azteca documentaron el desenlace del partido y la transmisión previa del evento deportivo. La cobertura detalla que el Tri Sub-23 vio escapar el título dorado en el cierre del torneo.
Los reportes actuales no detallan los siguientes compromisos oficiales de los combinados nacionales ni la puntuación exacta obtenida durante el tiempo regular antes de la definición por penales.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 7 h.
Cobertura (10)
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Respuestas rápidas
¿Qué medalla ganó México en los Juegos Centroamericanos 2026?
México ganó la medalla de plata en el torneo de fútbol varonil sub-23.
¿Contra qué país jugó México la final?
México disputó la final contra la selección de Venezuela.
¿Cómo se definió el partido por la medalla de oro?
El encuentro se definió en la tanda de penales, donde México cayó ante Venezuela.
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