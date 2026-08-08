El futuro del mercado automotor venezolano "no está en volver al ensamblaje"

La posición oficial de General Motors fue aclarada tras evaluar la situación del país sin anunciar ninguna decisión definitiva sobre un retorno o nuevas inversiones, según señalan Bloomberg Línea y noticiasvenevision.com. Por su parte, LaPatilla.com y El Cooperante recogen las declaraciones de Asdrúbal Oliveros, quien sostiene que el mercado debe enfocarse en la importación y el financiamiento.

La cobertura actual expone diferentes perspectivas sobre la reactivación industrial, mientras que las fuentes consultadas no confirman planes concretos de producción nacional por parte de la compañía automotriz.