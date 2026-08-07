TiempoAntena Inteligencia de tendencias informativas en vivo
↑ En aumento Deportes 🔮 Tiempo Antena predice: se desvanece para mañana

La convocatoria del Real Madrid para el partido de este sábado en Budapest

El Real Madrid publica su lista de convocados para el partido amistoso de este sábado en Budapest contra el Ferencvaros.

10fuentes
14artículos
11velocidad
-21%desde la primera detección
hace 16 hprimera detección

Cobertura (14)

El resumen

La convocatoria del Real Madrid para el partido de este sábado en Budapest frente al Ferencvaros ha sido anunciada oficialmente, generando atención sobre la inclusión de jugadores y la gestión de la plantilla por parte de Mourinho. Medios como Mundo Deportivo, Onda Cero, Real Madrid CF, LaPrensa.hn y Diez.HN han informado sobre la lista para este nuevo encuentro amistoso.

La cobertura actual no detalla los motivos específicos de ciertas ausencias ni ofrece información adicional sobre el desarrollo táctico previsto para el encuentro.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 16 h.

Respuestas rápidas

¿Contra quién juega el Real Madrid este sábado?

El partido es contra el Ferencvaros en Budapest.

¿Qué medios han informado sobre la convocatoria?

La noticia ha sido difundida por Mundo Deportivo, Onda Cero, el sitio oficial del Real Madrid, LaPrensa.hn y Diez.HN.

¿Se conocen detalles sobre la alineación o ausencias?

Las coberturas mencionan la convocatoria, pero los detalles específicos sobre jugadores como Diomande no están plenamente especificados en todos los reportes.

Velocidad

A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →

Temas

Real Madrid Ferencvaros Budapest Mourinho Fútbol

Tendencias relacionadas