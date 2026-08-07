La convocatoria del Real Madrid para el partido de este sábado en Budapest frente al Ferencvaros ha sido anunciada oficialmente, generando atención sobre la inclusión de jugadores y la gestión de la plantilla por parte de Mourinho. Medios como Mundo Deportivo, Onda Cero, Real Madrid CF, LaPrensa.hn y Diez.HN han informado sobre la lista para este nuevo encuentro amistoso.

La cobertura actual no detalla los motivos específicos de ciertas ausencias ni ofrece información adicional sobre el desarrollo táctico previsto para el encuentro.