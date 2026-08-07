Luis Miguel reaparece lejos de los escenarios como protagonista de campañas publicitarias

Luis Miguel ha reaparecido en el ámbito público alejado de los escenarios, convirtiéndose en el centro de atención al protagonizar campañas publicitarias recientes que han generado debate sobre el uso de inteligencia artificial en su imagen. La cobertura mediática destaca este fenómeno vinculándolo con estrategias de marcas como Coca-Cola en México, además de abordar reacciones públicas como la defensa de Martha Figueroa hacia el artista, según señalan medios como El País, Adlatina, BI Noticias, Revista Merca2.0 y Yahoo Vida y Estilo.

Actualmente, la situación se mantiene en el foco de la discusión publicitaria y del entretenimiento, mientras las publicaciones analizan el impacto de estas apariciones comerciales y el efecto de las marcas sin detallar futuros proyectos musicales.