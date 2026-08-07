Betssy Chávez: Gobierno peruano otorga salvoconducto y exministra viaja a México, anuncia Cancillería

Tras más de nueve meses de suspensión, los gobiernos de Perú y México acordaron reanudar plenamente sus relaciones diplomáticas, según un comunicado oficial de la Cancillería peruana dado a conocer este 7 de agosto de 2026. La medida incluye la entrega de un salvoconducto a la exministra Betssy Chávez, quien viajó a territorio mexicano en calidad de asilada.

La decisión fue difundida por diversos medios y agencias como El Comercio Perú, La República, Infobae, AP News y plataformas digitales, detallando que la reanudación pone fin al periodo de tensiones entre ambas administraciones estatales. En paralelo a la salida del país de la exfuncionaria peruana, la cobertura señala que el canciller Espá sugirió avanzar 'paso a paso' respecto a la posible eliminación del requerimiento de visa para viajar a México, un asunto que mantiene abiertas las negociaciones entre ambas naciones.