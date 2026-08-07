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Betssy Chávez: Gobierno peruano otorga salvoconducto y exministra viaja a México, anuncia Cancillería

Perú y México restablecen sus vínculos diplomáticos tras más de nueve meses de ruptura, facilitando el viaje de Betssy Chávez.

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El resumen

Tras más de nueve meses de suspensión, los gobiernos de Perú y México acordaron reanudar plenamente sus relaciones diplomáticas, según un comunicado oficial de la Cancillería peruana dado a conocer este 7 de agosto de 2026. La medida incluye la entrega de un salvoconducto a la exministra Betssy Chávez, quien viajó a territorio mexicano en calidad de asilada.

La decisión fue difundida por diversos medios y agencias como El Comercio Perú, La República, Infobae, AP News y plataformas digitales, detallando que la reanudación pone fin al periodo de tensiones entre ambas administraciones estatales. En paralelo a la salida del país de la exfuncionaria peruana, la cobertura señala que el canciller Espá sugirió avanzar &#039;paso a paso&#039; respecto a la posible eliminación del requerimiento de visa para viajar a México, un asunto que mantiene abiertas las negociaciones entre ambas naciones.

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Respuestas rápidas

¿Qué ocurrió con las relaciones entre Perú y México?

Ambos gobiernos acordaron reanudar plenamente sus relaciones diplomáticas, poniendo fin a más de nueve meses de ruptura.

¿Quién es Betssy Chávez y cuál es su situación?

Es una exministra peruana a quien el gobierno de su país otorgó un salvoconducto para viajar a México en calidad de asilada.

¿Se eliminó el requisito de visa para viajar a México?

El canciller Espá sugirió un avance 'paso a paso' sobre este requerimiento, sin que se haya especificado su eliminación inmediata.

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Betssy Chávez Perú México Cancillería Diplomacia

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