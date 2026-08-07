Betssy Chávez: Gobierno peruano otorga salvoconducto y exministra viaja a México, anuncia Cancillería
Perú y México restablecen sus vínculos diplomáticos tras más de nueve meses de ruptura, facilitando el viaje de Betssy Chávez.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
El resumen
Tras más de nueve meses de suspensión, los gobiernos de Perú y México acordaron reanudar plenamente sus relaciones diplomáticas, según un comunicado oficial de la Cancillería peruana dado a conocer este 7 de agosto de 2026. La medida incluye la entrega de un salvoconducto a la exministra Betssy Chávez, quien viajó a territorio mexicano en calidad de asilada.
La decisión fue difundida por diversos medios y agencias como El Comercio Perú, La República, Infobae, AP News y plataformas digitales, detallando que la reanudación pone fin al periodo de tensiones entre ambas administraciones estatales. En paralelo a la salida del país de la exfuncionaria peruana, la cobertura señala que el canciller Espá sugirió avanzar 'paso a paso' respecto a la posible eliminación del requerimiento de visa para viajar a México, un asunto que mantiene abiertas las negociaciones entre ambas naciones.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 22 h.
Cobertura (5)
- 🔴🔵🚨 #LOÚLTIMO | Perú y México restablecen sus relaciones diplomáticas. A través de un comunicado oficial, la Cancillería informó que ambos gobiernos acordaron reanudar plenamente sus vínculos diplomáticos, poniendo fin a más de nueve meses de ru facebook.com · hace 23 h
- ¿Se acaba el requerimiento de visa para viajar a México? Canciller Espá sugiere avance ‘paso a paso’ Infobae · hace 23 h
- Gobierno otorgó salvoconducto a Betssy Chávez y Perú reanuda relaciones diplomáticas con México La República · hace 23 h
- Perú y México reanudan sus relaciones diplomáticas; una exministra peruana viaja a México asilada AP News · hace 23 h
- Betssy Chávez: Gobierno peruano otorga salvoconducto y exministra viaja a México, anuncia Cancillería El Comercio Perú · hace 23 h
Respuestas rápidas
¿Qué ocurrió con las relaciones entre Perú y México?
Ambos gobiernos acordaron reanudar plenamente sus relaciones diplomáticas, poniendo fin a más de nueve meses de ruptura.
¿Quién es Betssy Chávez y cuál es su situación?
Es una exministra peruana a quien el gobierno de su país otorgó un salvoconducto para viajar a México en calidad de asilada.
¿Se eliminó el requisito de visa para viajar a México?
El canciller Espá sugirió un avance 'paso a paso' sobre este requerimiento, sin que se haya especificado su eliminación inmediata.
Temas
Tendencias relacionadas
¡No pudo ser! México cayó en penales ante Venezuela y se le escapa el oro de los Centroamericanos
La selección mexicana sub-23 cayó en penales ante Venezuela y obtuvo la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos 2026.
Concacaf: USA amarga a Costa Rica con su peor maldición en el premundial Sub-20
La selección de Estados Unidos venció a Costa Rica y avanzó a la final del Premundial Sub-20 de la Concacaf.
México vs Venezuela en vivo futbol varonil: transmisión final Juegos Centroamericanos 2026
La gran final varonil de fútbol en los Juegos Centroamericanos 2026 acapara la atención con el enfrentamiento entre México y Venezuela.
Simone Biles en Lima EN VIVO: últimas noticias de la campeona olímpica en el Perú
La llegada de la medallista olímpica Simone Biles a Perú marca la cuenta regresiva oficial hacia los Juegos Panamericanos Lima 2027.
Colombia 0-0 México EN VIVO: la Tricolor va por el oro centroamericano
La final de los Juegos Centroamericanos entre Colombia y México genera expectativa mientras el Tri femenil asegura la medalla de oro.
Luis Miguel reaparece lejos de los escenarios como protagonista de campañas publicitarias
Luis Miguel sorprende al reaparecer lejos de los escenarios como protagonista de nuevas campañas publicitarias.