Cómo firmó Vinícius el nuevo contrato con el Real Madrid

El Real Madrid y el delantero Vinícius Junior han llegado a un acuerdo para ampliar su vinculación contractual hasta el año 2032, según confirman medios como France 24, EL UNIVERSAL, Correo del Caroní, lifeandstyle.expansion.mx y Midland Daily News. El acuerdo se concreta tras semanas de especulaciones en torno a la continuidad del jugador en el club blanco, zanjando los rumores sobre su salida y asegurando su permanencia a largo plazo bajo la denominación de jugador merengue.

La cobertura actual se limita a confirmar la extensión del contrato hasta el año indicado, sin que los reportes disponibles detallen los términos económicos, las cláusulas de rescisión o los detalles específicos sobre cómo se gestó la firma.