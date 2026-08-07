TiempoAntena Inteligencia de tendencias informativas en vivo
↑ En aumento Deportes 🔮 Tiempo Antena predice: se desvanece para mañana

Cómo firmó Vinícius el nuevo contrato con el Real Madrid

El Real Madrid y Vinícius Junior cierran su renovación hasta 2032, poniendo fin a las especulaciones sobre el futuro del delantero.

6fuentes
7artículos
4velocidad
-57%desde la primera detección
hace 18 hprimera detección

Cobertura (7)

El resumen

El Real Madrid y el delantero Vinícius Junior han llegado a un acuerdo para ampliar su vinculación contractual hasta el año 2032, según confirman medios como France 24, EL UNIVERSAL, Correo del Caroní, lifeandstyle.expansion.mx y Midland Daily News. El acuerdo se concreta tras semanas de especulaciones en torno a la continuidad del jugador en el club blanco, zanjando los rumores sobre su salida y asegurando su permanencia a largo plazo bajo la denominación de jugador merengue.

La cobertura actual se limita a confirmar la extensión del contrato hasta el año indicado, sin que los reportes disponibles detallen los términos económicos, las cláusulas de rescisión o los detalles específicos sobre cómo se gestó la firma.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 17 h.

Respuestas rápidas

¿Hasta qué año renovó Vinícius con el Real Madrid?

El nuevo acuerdo extiende su contrato hasta el año 2032.

¿Qué medios informaron sobre la renovación?

La noticia fue reportada por France 24, EL UNIVERSAL, Correo del Caroní, lifeandstyle.expansion.mx y Midland Daily News.

¿Se conocen los detalles económicos del contrato?

Las coberturas actuales no especifican las cifras ni los detalles económicos del acuerdo.

Velocidad

A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →

Temas

Vinícius Junior Real Madrid Fútbol Deportes

Tendencias relacionadas