Cómo firmó Vinícius el nuevo contrato con el Real Madrid
El Real Madrid y Vinícius Junior cierran su renovación hasta 2032, poniendo fin a las especulaciones sobre el futuro del delantero.
Cobertura (7)
- Mou apuesta por Vini Diario AS · hace 23 h
- Kroos reacciona a la renovación de Vinicius con este comentario y el post lleva miles de likes en segundos Diario AS · hace 23 h
- El Real Madrid zanja las especulaciones y renueva a Vinícius hasta 2032 France 24 · hace 23 h
- Real Madrid y Vinícius llegan a un acuerdo y renuevan contrato hasta 2032 EL UNIVERSAL · hace 23 h
- Vinicius Jr será “merengue” hasta el 2032 Correo del Caroní · hace 23 h
- Vinicius se queda en el Real Madrid y lo renueva hasta 2032: todo lo que se sabe lifeandstyle.expansion.mx · hace 23 h
- Vinicius Junior y Real Madrid acuerdan ampliar contrato hasta 2032 Midland Daily News · hace 23 h
El resumen
El Real Madrid y el delantero Vinícius Junior han llegado a un acuerdo para ampliar su vinculación contractual hasta el año 2032, según confirman medios como France 24, EL UNIVERSAL, Correo del Caroní, lifeandstyle.expansion.mx y Midland Daily News. El acuerdo se concreta tras semanas de especulaciones en torno a la continuidad del jugador en el club blanco, zanjando los rumores sobre su salida y asegurando su permanencia a largo plazo bajo la denominación de jugador merengue.
La cobertura actual se limita a confirmar la extensión del contrato hasta el año indicado, sin que los reportes disponibles detallen los términos económicos, las cláusulas de rescisión o los detalles específicos sobre cómo se gestó la firma.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 17 h.
Respuestas rápidas
¿Hasta qué año renovó Vinícius con el Real Madrid?
El nuevo acuerdo extiende su contrato hasta el año 2032.
¿Qué medios informaron sobre la renovación?
La noticia fue reportada por France 24, EL UNIVERSAL, Correo del Caroní, lifeandstyle.expansion.mx y Midland Daily News.
¿Se conocen los detalles económicos del contrato?
Las coberturas actuales no especifican las cifras ni los detalles económicos del acuerdo.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
Temas
Tendencias relacionadas
Tigres se mantiene con vida en Leagues Cup tras llevarse el punto extra ante Minnesota
Tigres se mantiene con vida en la Leagues Cup 2026 tras asegurar la victoria en penales frente a Minnesota United.
¡Temprano! Pumas cae ante Cincinnati y queda eliminado de la Leagues Cup 2026
Pumas queda fuera de la Leagues Cup 2026 tras una derrota y una suspensión previa ante Cincinnati.
Con 15 oros impulsados por el boxeo, Dominicana sube al cuarto lugar en los Juegos Centrocaribeños
La República Dominicana asciende al cuarto puesto en los Juegos Centrocaribeños gracias al desempeño del boxeo, que aportó 15 medallas de oro.
Mourinho le comunicó que no cuenta con él, se hartó y pide irse del Real Madrid
El delantero Endrick pide irse del Real Madrid tras conocer que no cuenta para Mourinho.
¡No pudo ser! México cayó en penales ante Venezuela y se le escapa el oro de los Centroamericanos
La selección mexicana sub-23 cayó en penales ante Venezuela y obtuvo la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos 2026.
La convocatoria del Real Madrid para el partido de este sábado en Budapest
El Real Madrid publica su lista de convocados para el partido amistoso de este sábado en Budapest contra el Ferencvaros.