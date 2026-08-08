Posponen inicio de clases en la UPR de Río Piedras ante crisis por el servicio de agua

El inicio de clases en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico ha sido pospuesto tras registrarse problemas con el suministro de agua. Medios como Periódico La Perla, NotiCel, wipr.pr, Primera Hora, metro.pr y El Nuevo Día informan sobre esta medida adoptada ante el racionamiento y las interrupciones en el servicio que afectan a la institución.

La decisión de aplazar el comienzo del semestre responde directamente a la falta de agua y a la implementación de un plan de emergencia en el recinto universitario. La situación ha generado ajustes en el calendario académico para hacer frente a la crisis del servicio hídrico en la isla.

El reinicio de las actividades académicas ha sido fijado para el 17 de agosto, según indican los reportes. Las coberturas actuales no especifican detalles adicionales sobre la evolución del servicio de agua más allá de la fecha anunciada para el comienzo de las clases.