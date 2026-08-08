Posponen inicio de clases en la UPR de Río Piedras ante crisis por el servicio de agua
La Universidad de Puerto Rico en Río Piedras aplaza el inicio de sus clases debido a una crisis en el servicio de agua.
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El resumen
El inicio de clases en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico ha sido pospuesto tras registrarse problemas con el suministro de agua. Medios como Periódico La Perla, NotiCel, wipr.pr, Primera Hora, metro.pr y El Nuevo Día informan sobre esta medida adoptada ante el racionamiento y las interrupciones en el servicio que afectan a la institución.
La decisión de aplazar el comienzo del semestre responde directamente a la falta de agua y a la implementación de un plan de emergencia en el recinto universitario. La situación ha generado ajustes en el calendario académico para hacer frente a la crisis del servicio hídrico en la isla.
El reinicio de las actividades académicas ha sido fijado para el 17 de agosto, según indican los reportes. Las coberturas actuales no especifican detalles adicionales sobre la evolución del servicio de agua más allá de la fecha anunciada para el comienzo de las clases.
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Cobertura (7)
- UPR de Río Piedras pospone inicio de clases por racionamiento de agua Periódico La Perla · hace 11 h
- Recinto de Río Piedras aplaza el inicio del semestre por la crisis de agua NotiCel · hace 14 h
- UPR de Río Piedras pospone inicio de clases hasta el 17 de agosto por interrupciones en el servicio de agua wipr.pr · hace 14 h
- Recinto de Río Piedras aplaza el inicio del semestre por la crisis de agua noticel.com · hace 14 h
- UPR en Río Piedras retrasa inicio de clases por racionamiento del agua Primera Hora · hace 14 h
- UPR-RP implementa plan de emergencia por falta de agua en la isla metro.pr · hace 14 h
- Posponen inicio de clases en la UPR de Río Piedras ante crisis por el servicio de agua El Nuevo Día · hace 14 h
Respuestas rápidas
¿Qué institución pospuso el inicio de clases?
La Universidad de Puerto Rico en Río Piedras.
¿Cuál es la causa de la postergación?
Una crisis, racionamiento e interrupciones en el servicio de agua, además de una falta de agua general.
¿Para cuándo se reprogramó el inicio de las clases?
Las clases fueron pospuestas hasta el 17 de agosto.
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