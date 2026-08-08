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Posponen inicio de clases en la UPR de Río Piedras ante crisis por el servicio de agua

La Universidad de Puerto Rico en Río Piedras aplaza el inicio de sus clases debido a una crisis en el servicio de agua.

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El resumen

El inicio de clases en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico ha sido pospuesto tras registrarse problemas con el suministro de agua. Medios como Periódico La Perla, NotiCel, wipr.pr, Primera Hora, metro.pr y El Nuevo Día informan sobre esta medida adoptada ante el racionamiento y las interrupciones en el servicio que afectan a la institución.

La decisión de aplazar el comienzo del semestre responde directamente a la falta de agua y a la implementación de un plan de emergencia en el recinto universitario. La situación ha generado ajustes en el calendario académico para hacer frente a la crisis del servicio hídrico en la isla.

El reinicio de las actividades académicas ha sido fijado para el 17 de agosto, según indican los reportes. Las coberturas actuales no especifican detalles adicionales sobre la evolución del servicio de agua más allá de la fecha anunciada para el comienzo de las clases.

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Cobertura (7)

Respuestas rápidas

¿Qué institución pospuso el inicio de clases?

La Universidad de Puerto Rico en Río Piedras.

¿Cuál es la causa de la postergación?

Una crisis, racionamiento e interrupciones en el servicio de agua, además de una falta de agua general.

¿Para cuándo se reprogramó el inicio de las clases?

Las clases fueron pospuestas hasta el 17 de agosto.

Temas

UPR de Río Piedras Puerto Rico Educación Crisis de agua

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