TiempoAntena Inteligencia de tendencias informativas en vivo
↓ Enfriándose Deportes

Puerto Rico se despide de los Juegos Centroamericanos y del Caribe con una última medalla en esgrima

Puerto Rico concluye su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 alcanzando un total de 124 medallas.

5fuentes
6artículos
3velocidad
-73%desde la primera detección
hace 9 hprimera detección

El resumen

La delegación de Puerto Rico cerró su actuación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 tras sumar sus preseas finales en la disciplina de esgrima. El logro se concretó específicamente en la modalidad de sable por equipos, donde se obtuvieron medallas de bronce.

Medios como El Nuevo Día, Metro Puerto Rico, El Vocero de Puerto Rico y Primera Hora detallaron que esta última aportación de la esgrima selló la cifra definitiva de 124 medallas para el equipo puertorriqueño en el evento regional.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 9 h.

Cobertura (6)

Respuestas rápidas

¿Cuántas medallas obtuvo Puerto Rico en total?

La delegación acumuló 124 medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

¿Qué disciplina otorgó la última presea?

La esgrima, específicamente en la modalidad de sable por equipos, aportó las medallas de bronce del cierre.

¿Dónde se celebraron los juegos?

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe se llevaron a cabo en Santo Domingo en 2026.

Velocidad

A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →

Temas

Puerto Rico Juegos Centroamericanos y del Caribe Esgrima Santo Domingo 2026

De nuestra red

Tendencias relacionadas

◼ Archivada Entretenimiento 🔮 se desvanece ✓

Nelson Del Valle regresa a Telemundo

Nelson Del Valle regresa a Telemundo para presentar el programa Objetivo Fama: Sin Editar.

6 fuentes 6 artículos v 4 hace 4 d