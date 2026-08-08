Puerto Rico se despide de los Juegos Centroamericanos y del Caribe con una última medalla en esgrima
Puerto Rico concluye su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 alcanzando un total de 124 medallas.
El resumen
La delegación de Puerto Rico cerró su actuación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 tras sumar sus preseas finales en la disciplina de esgrima. El logro se concretó específicamente en la modalidad de sable por equipos, donde se obtuvieron medallas de bronce.
Medios como El Nuevo Día, Metro Puerto Rico, El Vocero de Puerto Rico y Primera Hora detallaron que esta última aportación de la esgrima selló la cifra definitiva de 124 medallas para el equipo puertorriqueño en el evento regional.
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Cobertura (6)
- Equipo PUR cierra su participación en Santo Domingo 2026 con 124 medallas Telemundo Puerto Rico · hace 13 h
- La esgrima también aporta al botín de Puerto Rico con dos medallas en los Juegos CAC El Nuevo Día · hace 13 h
- Puerto Rico gana dos bronces en sable por equipos Metro Puerto Rico · hace 13 h
- Un bronce en esgrima sella las 124 medallas de Puerto Rico en Santo Domingo 2026 El Vocero de Puerto Rico · hace 13 h
- El sable le da a Puerto Rico su última medalla en Santo Domingo 2026 El Nuevo Día · hace 13 h
- Puerto Rico se despide de los Juegos Centroamericanos y del Caribe con una última medalla en esgrima Primera Hora · hace 13 h
Respuestas rápidas
¿Cuántas medallas obtuvo Puerto Rico en total?
La delegación acumuló 124 medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
¿Qué disciplina otorgó la última presea?
La esgrima, específicamente en la modalidad de sable por equipos, aportó las medallas de bronce del cierre.
¿Dónde se celebraron los juegos?
Los Juegos Centroamericanos y del Caribe se llevaron a cabo en Santo Domingo en 2026.
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