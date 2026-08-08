Puerto Rico se despide de los Juegos Centroamericanos y del Caribe con una última medalla en esgrima

La delegación de Puerto Rico cerró su actuación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 tras sumar sus preseas finales en la disciplina de esgrima. El logro se concretó específicamente en la modalidad de sable por equipos, donde se obtuvieron medallas de bronce.

Medios como El Nuevo Día, Metro Puerto Rico, El Vocero de Puerto Rico y Primera Hora detallaron que esta última aportación de la esgrima selló la cifra definitiva de 124 medallas para el equipo puertorriqueño en el evento regional.