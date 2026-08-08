Terremoto en Perú deja al menos un fallecido y cuatro heridos

La emergencia movilizó a distintas autoridades nacionales hacia el área afectada para atender la situación de las personas damnificadas. Tras el movimiento telúrico, el Ministro de Cultura se trasladó a Chongos Alto con el fin de evaluar los daños materiales y personales.

Paralelamente, Indeci anunció el envío de 111 toneladas de ayuda humanitaria a Junín para asistir a las víctimas, mientras que la Defensoría del Pueblo continúa con las labores de supervisión en las áreas golpeadas por el fenómeno. Actualmente, las acciones de respuesta sobre el terreno contemplan la instalación de 16 nuevas carpas destinadas a albergar a las familias que resultaron afectadas por los sismos, mientras las instituciones estatales mantienen desplegados sus equipos de asistencia y evaluación.