Lima confirmó oficialmente que será sede de los próximos Juegos Deportivos Panamericanos y Parapanamericanos, un anuncio acompañado por la llegada de la gimnasta Simone Biles al país sudamericano. Durante su estancia en Perú, la campeona olímpica presionó el botón de la cuenta regresiva para el inicio del evento deportivo y participó en un encuentro con Keiko Fujimori, quien ratificó su compromiso institucional de cara a la justa continental de 2027.

Paralelamente, el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) llevó a todo el país la transmisión de la ceremonia de encendido del reloj que marca el inicio del año previo a los Panamericanos, según reportaron medios como radionacional.gob.pe, Cubadebate, RPP Noticias, The Morning Call y El Comercio Perú. Las coberturas actuales se concentran en el seguimiento en vivo de las actividades de Simone Biles en territorio peruano y en los preparativos oficiales liderados por las autoridades locales a exactamente un año de la inauguración del evento multideportivo, mientras que la programación futura o los siguientes actos oficiales de la delegación internacional no han sido detallados por las fuentes.