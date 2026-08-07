Simone Biles en Lima EN VIVO: últimas noticias de la campeona olímpica en el Perú
La llegada de la medallista olímpica Simone Biles a Perú marca la cuenta regresiva oficial hacia los Juegos Panamericanos Lima 2027.
Cobertura (11)
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- Lima confirma que será sede de los próximos Juegos Deportivos Panamericanos y Parapanamericanos Cubadebate · hace 11 h
- Keiko Fujimori recibió a la medallista olímpica Simone Biles y ratificó su compromiso para los Panamericanos 2027 RPP Noticias · hace 11 h
- Simone Biles presiona botón de cuenta regresiva para inicio de Juegos Panamericanos de Lima 2027 The Morning Call · hace 11 h
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El resumen
Lima confirmó oficialmente que será sede de los próximos Juegos Deportivos Panamericanos y Parapanamericanos, un anuncio acompañado por la llegada de la gimnasta Simone Biles al país sudamericano. Durante su estancia en Perú, la campeona olímpica presionó el botón de la cuenta regresiva para el inicio del evento deportivo y participó en un encuentro con Keiko Fujimori, quien ratificó su compromiso institucional de cara a la justa continental de 2027.
Paralelamente, el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) llevó a todo el país la transmisión de la ceremonia de encendido del reloj que marca el inicio del año previo a los Panamericanos, según reportaron medios como radionacional.gob.pe, Cubadebate, RPP Noticias, The Morning Call y El Comercio Perú. Las coberturas actuales se concentran en el seguimiento en vivo de las actividades de Simone Biles en territorio peruano y en los preparativos oficiales liderados por las autoridades locales a exactamente un año de la inauguración del evento multideportivo, mientras que la programación futura o los siguientes actos oficiales de la delegación internacional no han sido detallados por las fuentes.
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Respuestas rápidas
¿Qué evento deportivo se prepara en Lima?
Lima se prepara para ser la sede de los Juegos Deportivos Panamericanos y Parapanamericanos en el año 2027.
¿ Quién visitó Lima en el contexto de los Juegos?
La medallista y campeona olímpica Simone Biles se encuentra en Lima, donde presionó el botón de la cuenta regresiva.
¿Quiénes recibieron o se reunieron con la deportista?
Keiko Fujimori recibió a la medallista olímpica y ratificó su compromiso de cara a los Panamericanos 2027.
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