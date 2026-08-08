Tolle (14 ponches) estuvo intratable y Medias Rojas extienden su racha de victorias a 9
Una victoria contundente de 13-1 ante los Atléticos elevó la racha de los Medias Rojas a nueve triunfos consecutivos en el béisbol.
Cobertura (5)
- Jarren Duran lidera la paliza de los Medias Rojas y Boston llega a nueve triunfos al hilo www.noroeste.com.mx · hace 10 h
- Payton Tolle alcanza la historia entre ponchadores novatos en Boston El ExtraBase · hace 10 h
- Payton Tolle poncha a 14 en la novena victoria seguida Red Sox espndeportes.espn.com · hace 10 h
- Tolle logra récord personal de 14 ponches y Boston vence 13-1 a A’s para 9no triunfo al hilo AP News · hace 10 h
- Tolle (14 ponches) estuvo intratable y Medias Rojas extienden su racha de victorias a 9 MLB.com · hace 10 h
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El resumen
La novena victoria al hilo de Boston estuvo marcada por la actuación monticular de Payton Tolle, quien consiguió un récord personal de 14 ponches y alcanzó registros históricos entre los novatos del equipo. A esta ofensiva se sumó Jarren Duran, quien lideró la paliza que dejó el marcador final en trece carreras contra una.
La cobertura de medios como AP News, ESPN Deportes, El ExtraBase, Noroeste y MLB.com enfatiza el dominio de Tolle en el terreno de juego y el buen momento colectivo de la franquicia. La información disponible no especifica los próximos rivales ni detalles sobre la continuidad de esta racha en los siguientes compromisos del calendario.
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Respuestas rápidas
¿Cuántos ponches consiguió Payton Tolle?
Logró un total de 14 ponches.
¿Cuál fue el marcador del encuentro?
Los Medias Rojas vencieron 13-1 a los Atléticos.
¿De cuánto es la racha de victorias de Boston?
La racha se extendió a nueve triunfos consecutivos.
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