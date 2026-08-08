Tolle (14 ponches) estuvo intratable y Medias Rojas extienden su racha de victorias a 9

La novena victoria al hilo de Boston estuvo marcada por la actuación monticular de Payton Tolle, quien consiguió un récord personal de 14 ponches y alcanzó registros históricos entre los novatos del equipo. A esta ofensiva se sumó Jarren Duran, quien lideró la paliza que dejó el marcador final en trece carreras contra una.

La cobertura de medios como AP News, ESPN Deportes, El ExtraBase, Noroeste y MLB.com enfatiza el dominio de Tolle en el terreno de juego y el buen momento colectivo de la franquicia. La información disponible no especifica los próximos rivales ni detalles sobre la continuidad de esta racha en los siguientes compromisos del calendario.