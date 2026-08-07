Yordan Álvarez destaca en la actualidad de las Grandes Ligas al registrar marcas históricas como el único cubano con treinta y cinco jonrones antes de agosto, además de ser nombrado mejor jugador de la MLB del mes de julio y liderar el bateo latino según la cobertura de medios como Cuballama, Diario de Cuba, ESPN Deportes y MLB.com. La atención se centra en su potencial para alcanzar una hazaña no vista en setenta años, similar a la de Mantle, y su posición en la cima de los Power Rankings de Bateadores, aunque la cobertura no detalla los resultados futuros de su búsqueda por la Triple Corona.