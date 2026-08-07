¿Acompañará a Mantle? Álvarez apunta a una hazaña que no se ha visto en 70 años
El beisbolista Yordan Álvarez destaca en las Grandes Ligas con marcas históricas y la mira puesta en una hazaña inédita en setenta años.
El resumen
Yordan Álvarez destaca en la actualidad de las Grandes Ligas al registrar marcas históricas como el único cubano con treinta y cinco jonrones antes de agosto, además de ser nombrado mejor jugador de la MLB del mes de julio y liderar el bateo latino según la cobertura de medios como Cuballama, Diario de Cuba, ESPN Deportes y MLB.com. La atención se centra en su potencial para alcanzar una hazaña no vista en setenta años, similar a la de Mantle, y su posición en la cima de los Power Rankings de Bateadores, aunque la cobertura no detalla los resultados futuros de su búsqueda por la Triple Corona.
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Cobertura (6)
- Líderes de bateo latinos en MLB 2026: así están los promedios hoy Claro Sports · hace 2 h
- Yordan Álvarez hace historia: Único cubano con 35 jonrones antes de agosto y a la caza de la Triple Corona Cuballama · hace 5 h
- Yordan Álvarez, mejor jugador de MLB del mes de julio DIARIO DE CUBA · hace 5 h
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- Talento joven al Top 3 de los Power Rankings de Bateadores… y claro, el líder de siempre MLB.com · hace 5 h
- ¿Acompañará a Mantle? Álvarez apunta a una hazaña que no se ha visto en 70 años MLB.com · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿Qué logro reciente obtuvo Yordan Álvarez según los medios?
Fue nombrado mejor jugador de la MLB del mes de julio y se convirtió en el único cubano con treinta y cinco jonrones antes de agosto.
¿Qué medios cubren la trayectoria actual de Álvarez?
La cobertura incluye a Cuballama, Diario de Cuba, ESPN Deportes y MLB.com.
¿A qué hazaña histórica apunta el jugador?
Los reportes señalan que apunta a una hazaña que no se ha visto en setenta años, relacionándola con Mantle, y a la caza de la Triple Corona.
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