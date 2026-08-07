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¿Acompañará a Mantle? Álvarez apunta a una hazaña que no se ha visto en 70 años

El beisbolista Yordan Álvarez destaca en las Grandes Ligas con marcas históricas y la mira puesta en una hazaña inédita en setenta años.

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El resumen

Yordan Álvarez destaca en la actualidad de las Grandes Ligas al registrar marcas históricas como el único cubano con treinta y cinco jonrones antes de agosto, además de ser nombrado mejor jugador de la MLB del mes de julio y liderar el bateo latino según la cobertura de medios como Cuballama, Diario de Cuba, ESPN Deportes y MLB.com. La atención se centra en su potencial para alcanzar una hazaña no vista en setenta años, similar a la de Mantle, y su posición en la cima de los Power Rankings de Bateadores, aunque la cobertura no detalla los resultados futuros de su búsqueda por la Triple Corona.

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Cobertura (6)

Respuestas rápidas

¿Qué logro reciente obtuvo Yordan Álvarez según los medios?

Fue nombrado mejor jugador de la MLB del mes de julio y se convirtió en el único cubano con treinta y cinco jonrones antes de agosto.

¿Qué medios cubren la trayectoria actual de Álvarez?

La cobertura incluye a Cuballama, Diario de Cuba, ESPN Deportes y MLB.com.

¿A qué hazaña histórica apunta el jugador?

Los reportes señalan que apunta a una hazaña que no se ha visto en setenta años, relacionándola con Mantle, y a la caza de la Triple Corona.

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