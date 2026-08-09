La reacción de un equipo médico en Japón cuando en plena cirugía impactó un terremoto de casi 7 puntos de magnitud
Un terremoto de magnitud 6,8 sorprendió a un equipo médico en Japón mientras realizaba una intervención quirúrgica en un quirófano.
El resumen
Un sismo de magnitud cercana a 7 sacudió Japón, impactando de manera directa a un grupo de profesionales de la salud que se encontraba operando en ese momento. La cobertura periodística, difundida por medios como La Nación, TN, Radio Mitre, El Litoral y Cadena 3 Argentina, resalta las imágenes del video que registra la tensión dentro del quirófano durante el movimiento telúrico.
Hasta el momento, los reportes no detallan el estado actual de los pacientes intervenidos, el nombre del centro médico donde ocurrió el hecho ni si se registraron daños estructurales adicionales en el edificio.
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Cobertura (7)
- Terremoto en Japón: una cámara registró cómo un equipo médico terminó una operación en medio del sismo elsol.com.ar · hace 11 h
- Médicos continuaron una cirugía durante un terremoto en Japón Radio LV11 · hace 11 h
- El impactante momento en que un terremoto sorprendió a médicos durante una cirugía en Japón Cadena 3 Argentina · hace 11 h
- Video: el tenso momento de un quirófano en Japón durante una operación en medio de un terremoto de 6.8 de magnitud Radio Mitre · hace 11 h
- Un terremoto de magnitud 6,8 sorprendió a un equipo médico durante una cirugía en Japón: el impactante video TN · hace 11 h
- Un terremoto de 6,8 sacudió a un equipo médico en plena cirugía en Japón El Litoral · hace 11 h
- La reacción de un equipo médico en Japón cuando en plena cirugía impactó un terremoto de casi 7 puntos de magnitud La Nación · hace 11 h
Respuestas rápidas
¿De qué magnitud fue el terremoto registrado en Japón?
Los reportes señalan que el sismo tuvo una magnitud de 6,8 o de casi 7 puntos.
¿Qué sucedió durante el sismo?
Un equipo médico fue sorprendido en pleno quirófano mientras realizaba una cirugía.
¿Qué detalles faltan en la cobertura actual?
La información disponible no especifica el nombre del hospital, la condición del paciente ni los daños materiales.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
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