La reacción de un equipo médico en Japón cuando en plena cirugía impactó un terremoto de casi 7 puntos de magnitud

Un sismo de magnitud cercana a 7 sacudió Japón, impactando de manera directa a un grupo de profesionales de la salud que se encontraba operando en ese momento. La cobertura periodística, difundida por medios como La Nación, TN, Radio Mitre, El Litoral y Cadena 3 Argentina, resalta las imágenes del video que registra la tensión dentro del quirófano durante el movimiento telúrico.

Hasta el momento, los reportes no detallan el estado actual de los pacientes intervenidos, el nombre del centro médico donde ocurrió el hecho ni si se registraron daños estructurales adicionales en el edificio.