Radio Mitre estableció que, según el especialista en longevidad Marcos Vázquez, una persona de setenta años entrenada puede poseer una capacidad similar a otra treinta años menor. TN y ABC replicaron esta afirmación sobre la equivalencia con alguien de cuarenta años.

Posteriormente, Clarin.com añadió declaraciones del divulgador donde define el entrenamiento no como un extra opcional, sino como una demanda biológica esencial. La cobertura actual no registra contradicciones directas entre los medios citados, centrándose de manera unificada en las declaraciones del experto sobre la longevidad y el ejercicio.